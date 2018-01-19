كنيسة للبيع بشرط أن يحملها من يشتريها معه

كنيسة صغيرة متداعية شُيّدت في القرن الـ19 تطرح للبيع في مزاد من المرتقب تنظيمه في فرنسا شريطة أن يحملها من يشتريها معه ليضعها في موقع آخر.

العرب

نقل ما تبقى من الكنيسة لإنقاذها

باريس – ستطرح كنيسة صغيرة متداعية شُيّدت في القرن الـ19 على الطراز القوطي الجديد للبيع في مزاد من المرتقب تنظيمه في 22 يناير الحالي في فرنسا، لكن يشترط على صاحبها الجديد أن “يحملها” معه ليضعها في موقع آخر.

وقال فيليب روياك المُشرف على عملية البيع هذه “إنها المرة الأولى التي تطرح فيها كنيسة في المزاد”.

وأشار روياك إلى أن السعر الأوّلي لهذه الكنيسة هو 5000 يورو.

وهذه الكنيسة الصغيرة التي شيدها غي دي لافو بين عامي 1890 و1892 في مونسيه (وسط فرنسا)، ليست مدرجة في قائمة التراث التاريخي، لذا لا مانع من بيعها وتفكيكها.

وقد عانت من الإهمال وتعرضت لعاصفة عاتية في ديسمبر 1999. كما انهارت قبّة الجرس خلال أعمال ترميم وتداعى السقف ولم تبق سوى الجدران.

ولا يريد مالك الكنيسة حاليا جاك وينبرغ أن يحافظ على هذه العمارة التي تشكل خطرا على محيطها لكنه لا ينوي أيضا هدمها.

ويتعذر عليه تكبد تكاليف ترميمها، لذا كلف روياك ببيعها بهدف إنقاذها من خلال “نقلها”.