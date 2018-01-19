الجمعة 19 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10874

 عن العرب الاتصال بنا English
الجمعة 19 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10874

الرئيس الفلبيني يدعو إلى منح المسلمين حكما ذاتيا ينقذ عملية السلام

رودريغو دوتيرتي يحث البرلمان على الموافقة على القانون الذي ينص على إقامة منطقة حكم ذاتي في مينداناوا تتمتع بصلاحيات سياسية واقتصادية واسعة.

العرب  [نُشر في 2018/01/19، العدد: 10874، ص(5)]

الوقت قد حان لرفع الظلم التاريخي عن المسلمين

مانيلا - دعا الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي الخميس، البرلمان إلى الموافقة على مشروع قانون يمنح الحكم الذاتي للأقلية المسلمة، محذرا من تداعيات عدم إقراره على عملية السلام الجارية في البلاد.

وحث الرئيس الفلبيني البرلمان على الموافقة على القانون الذي ينص على إقامة منطقة حكم ذاتي في مينداناوا تتمتع بصلاحيات سياسية واقتصادية واسعة.

وقال دوتيرتي “أرجو من الجميع أن يدركوا أن الوقت قد حان لرفع الظلم التاريخي عنهم (المسلمين)، إذا لم يحدث شيء بخصوص القانون ستندلع الحرب في مينداناو”، مشددا على أنه لن يستطيع السيطرة على الجماعات المتمردة إذا حملت السلاح مرة ثانية وسعت لإقامة دولة مستقلة في الجنوب.

وفي منتصف أكتوبر 2012، وقعت الحكومة وجبهة مورو اتفاقًا لإحلال سلام دائم في جزيرة مينداناو، حيث من المتوقع أن يجري بموجب الاتفاق تغيير اسم الجزيرة إلى “بانغسامورو”، وإعلانها منطقة حكم ذاتي في المناطق ذات الغالبية المسلمة.

ووفقًا لخارطة الطريق الحكومية، سيصوت مجلسا الشيوخ والنواب (غرفتا البرلمان) على قانون “بانغسامورو” الأساسي، لجعله وثيقة قانونية، يناير الجاري، على أن يتم إجراء استفتاء في المنطقة، في وقت لاحق، للتصديق على القانون.

وبعد التصديق، ستكون هناك حكومة انتقالية في جزيرة “بانغسامورو” بين عامي 2019 و2022، تجرى في ظلها انتخابات لتشكيل برلمان من قبل مواطني الجزيرة.

وأعلنت جبهة تحرير مورو وجبهة التحرير الوطني، الناشطتان في جنوب الفلبين مؤخرا، اتحادهما لمحاربة تنظيم داعش المتشدد.

وأفاد بيان مشترك صادر عن الجبهتين بأن الهدف من الاتحاد محاربة عناصر داعش والمجموعات الموالية له في محافظة مينداناو ومحيطها. وأوضح أنّ اتحاد الجبهتين سيحول دون تسرب الميليشيات داخل شعب بانغسامورو في مناطق جنوب كوتاباتو وسارانغاني وسلطان كودارات.

وأفرد البيان حيزا لتصريحات مهاكر إقبال، أحد أعضاء جبهة تحرير مورو، الذي قال إن الجبهتين ستنفذان عمليات عسكرية مشتركة ضدّ داعش والجماعات الموالية له، وستقومان بتبادل المعلومات الاستخباراتية.

:: اقرأ أيضاً

مصر تقيل رئيس المخابرات لاحتواء الخلاف مع السودان وإثيوبيا

واشنطن تدعم تمسك العبادي بموعد الانتخابات

تطمينات واشنطن تفشل في كبح المغامرة التركية في عفرين

بنس يجس النبض بشأن خطة السلام الأميركية الموعودة

الخبر على صفحات العرب

العالم الآن

فرنسا تدعو إلى مراقبة دولية للهجمات بالغازات السامة

2018-01-19

الحزب الاشتراكي الموحد يعقد مؤتمره الرابع في جو من التوتر

2018-01-19

تنافس محموم مع اقتراب الانتخابات العراقية تخوضه تحالفات هشة

2018-01-19

واشنطن تشترط 'الإصلاح' على أونروا لصرف المساعدات

2018-01-19

أنفاق غزة تضع المواجهة مع إسرائيل في 'مرحلة اللا سلم واللا حرب'

2018-01-19

إسرائيل تعتذر رسميا من الأردن عن حادث السفارة

2018-01-19

الانفلات الأمني يقض مضاجع سكان البصرة

2018-01-19

خطة إماراتية عاجلة لإغاثة سكان شبوة المحررة

2018-01-19

جولة جديدة من المفاوضات السورية في فيينا

yesterday 06:50:46

تيلرسون يطالب بالصبر على رحيل الأسد

yesterday 07:05:32

:: اختيارات المحرر

من ينفذ وصفة ترميم عمارة الفقراء في قرية القرنة المصرية

جامعة 'القرويين' جوهرة الهندسة المعمارية المغربية

أفلام كرتون جديدة تحصن عقول الأطفال ضد الفكر المتطرف

الأطفال الخدج معرضون لبطء التعلم

زيت الأرجان سر جمال البشرة والشعر

كفيف عراقي يمتهن إصلاح الأجهزة الكهربائية

كنيسة للبيع بشرط أن يحملها من يشتريها معه

ميلا كونيس تتوج 'امرأة العام'

روبوت يجد علاجا للملاريا في معجون الأسنان

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا