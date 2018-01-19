الجمعة 19 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10874

 عن العرب الاتصال بنا English
الجمعة 19 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10874

أبرز تغريدات العرب: الأصدقاء الرائعون يجعلون الأوقات أجمل

العرب  [نُشر في 2018/01/19، العدد: 10874، ص(19)]

Alyahyooh@

أحياناً نحتاج إلى من يشعُر،

وليس إلى من يسمع…!

ghathami@

والكلمة الطيبة...

جرب إكمالها تصرفا

وليس تلفظا فحسب.

abdelkiten@

قد تشتعل الحرب الكبرى لسبب تافه لا ينتبه إليه أحد في زحمة الأحداث العظيمة.

عالمنا المعاصر يبحث عن سبب تافه فقط لينتحر!

tayseeratheist3@

يلبس الرجل ما يناسبه

وتلبس المرأة ما يناسب الشرع.

TranslatedQ@

الأصدقاء الرائعون

يجعلون الأوقات الجميلة أفضل، والأوقات الصعبة أسهل.

GalalAmer@

الموضة في هذه السنة هي الانتخابات النزيهة والياقة العريضة وتطلع القميص بره.

#مصر.

AbdullaH__90@

يوما ما سيكتب أحدهم: الوطنية

من أغبى اعتقادات البشر في الماضي.

melad_sa@

- ما هي أقصى طموحاتك؟

- أن أعيش الحياة بالطريقة التي أختارها، فقط.

MmaQarat@

السَّرْج المُذهَّب

لا يجعلُ الحمار حصاناً.

6wer_nfsk@

نفسيا.. إياك أن تؤذي نفسك،

بالصبر على علاقات كثيرة الشد، والاستفزاز، والوجع، ومليئة بسوء الظن، فهذه العلاقات تقتلك نفسياً وعصبياً مع مرور الوقت.

spideraustr@

العضو الموجود بين فخذيك

يُستخدم للتكاثر وليس لتحديد قوتك العقلية أو مكانتك الاجتماعية وبالتأكيد ليس معياراً للشرف. #عقلانيون.

تابعوا

paulocoelho ‏@

باولو كويللو

كاتب برازيلي.

:: اقرأ أيضاً

ترامب يتوج هجماته على الإعلام بجوائز الأخبار الكاذبة

حكم غيابي بالسجن على صحافية انتقدت الجيش اللبناني

الهاشتاغ.. سلاح صناعة الرأي العام في السعودية

اتهام روسيا باستخدام التضليل الإعلامي لزعزعة أوروبا

الخبر على صفحات العرب

العالم الآن

فرنسا تدعو إلى مراقبة دولية للهجمات بالغازات السامة

2018-01-19

الحزب الاشتراكي الموحد يعقد مؤتمره الرابع في جو من التوتر

2018-01-19

تنافس محموم مع اقتراب الانتخابات العراقية تخوضه تحالفات هشة

2018-01-19

واشنطن تشترط 'الإصلاح' على أونروا لصرف المساعدات

2018-01-19

أنفاق غزة تضع المواجهة مع إسرائيل في 'مرحلة اللا سلم واللا حرب'

2018-01-19

إسرائيل تعتذر رسميا من الأردن عن حادث السفارة

2018-01-19

الانفلات الأمني يقض مضاجع سكان البصرة

2018-01-19

خطة إماراتية عاجلة لإغاثة سكان شبوة المحررة

2018-01-19

جولة جديدة من المفاوضات السورية في فيينا

yesterday 06:50:46

تيلرسون يطالب بالصبر على رحيل الأسد

yesterday 07:05:32

:: اختيارات المحرر

من ينفذ وصفة ترميم عمارة الفقراء في قرية القرنة المصرية

جامعة 'القرويين' جوهرة الهندسة المعمارية المغربية

أفلام كرتون جديدة تحصن عقول الأطفال ضد الفكر المتطرف

الأطفال الخدج معرضون لبطء التعلم

زيت الأرجان سر جمال البشرة والشعر

كفيف عراقي يمتهن إصلاح الأجهزة الكهربائية

كنيسة للبيع بشرط أن يحملها من يشتريها معه

ميلا كونيس تتوج 'امرأة العام'

روبوت يجد علاجا للملاريا في معجون الأسنان

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا