أبرز تغريدات العرب: الأصدقاء الرائعون يجعلون الأوقات أجمل

العرب

Alyahyooh@

أحياناً نحتاج إلى من يشعُر،

وليس إلى من يسمع…!

ghathami@

والكلمة الطيبة...

جرب إكمالها تصرفا

وليس تلفظا فحسب.

abdelkiten@

قد تشتعل الحرب الكبرى لسبب تافه لا ينتبه إليه أحد في زحمة الأحداث العظيمة.

عالمنا المعاصر يبحث عن سبب تافه فقط لينتحر!

tayseeratheist3@

يلبس الرجل ما يناسبه

وتلبس المرأة ما يناسب الشرع.

TranslatedQ@

الأصدقاء الرائعون

يجعلون الأوقات الجميلة أفضل، والأوقات الصعبة أسهل.

GalalAmer@

الموضة في هذه السنة هي الانتخابات النزيهة والياقة العريضة وتطلع القميص بره.

#مصر.

AbdullaH__90@

يوما ما سيكتب أحدهم: الوطنية

من أغبى اعتقادات البشر في الماضي.

melad_sa@

- ما هي أقصى طموحاتك؟

- أن أعيش الحياة بالطريقة التي أختارها، فقط.

MmaQarat@

السَّرْج المُذهَّب

لا يجعلُ الحمار حصاناً.

6wer_nfsk@

نفسيا.. إياك أن تؤذي نفسك،

بالصبر على علاقات كثيرة الشد، والاستفزاز، والوجع، ومليئة بسوء الظن، فهذه العلاقات تقتلك نفسياً وعصبياً مع مرور الوقت.

spideraustr@

العضو الموجود بين فخذيك

يُستخدم للتكاثر وليس لتحديد قوتك العقلية أو مكانتك الاجتماعية وبالتأكيد ليس معياراً للشرف. #عقلانيون.

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paulocoelho ‏@ باولو كويللو كاتب برازيلي.