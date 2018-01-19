أبرز تغريدات العرب: الأصدقاء الرائعون يجعلون الأوقات أجمل

Alyahyooh@
أحياناً نحتاج إلى من يشعُر،
وليس إلى من يسمع…!
ghathami@
ghathami@
والكلمة الطيبة...
جرب إكمالها تصرفا
وليس تلفظا فحسب.
abdelkiten@
abdelkiten@
قد تشتعل الحرب الكبرى لسبب تافه لا ينتبه إليه أحد في زحمة الأحداث العظيمة.
عالمنا المعاصر يبحث عن سبب تافه فقط لينتحر!
tayseeratheist3@
tayseeratheist3@
يلبس الرجل ما يناسبه
وتلبس المرأة ما يناسب الشرع.
TranslatedQ@
TranslatedQ@
الأصدقاء الرائعون
يجعلون الأوقات الجميلة أفضل، والأوقات الصعبة أسهل.
GalalAmer@
GalalAmer@
الموضة في هذه السنة هي الانتخابات النزيهة والياقة العريضة وتطلع القميص بره.
#مصر.
AbdullaH__90@
AbdullaH__90@
يوما ما سيكتب أحدهم: الوطنية
من أغبى اعتقادات البشر في الماضي.
melad_sa@
melad_sa@
- ما هي أقصى طموحاتك؟
- أن أعيش الحياة بالطريقة التي أختارها، فقط.
MmaQarat@
MmaQarat@
السَّرْج المُذهَّب
لا يجعلُ الحمار حصاناً.
6wer_nfsk@
6wer_nfsk@
نفسيا.. إياك أن تؤذي نفسك،
بالصبر على علاقات كثيرة الشد، والاستفزاز، والوجع، ومليئة بسوء الظن، فهذه العلاقات تقتلك نفسياً وعصبياً مع مرور الوقت.
spideraustr@
spideraustr@
العضو الموجود بين فخذيك
يُستخدم للتكاثر وليس لتحديد قوتك العقلية أو مكانتك الاجتماعية وبالتأكيد ليس معياراً للشرف. #عقلانيون.
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paulocoelho @ باولو كويللو كاتب برازيلي.
paulocoelho @
باولو كويللو
كاتب برازيلي.