هاشتاغ اليوم: #اقترح_ضريبة_على_الحكومة

مغردون يصفون الزيادات الضريبية على كل من المشروبات الغازية والسجائر والبنزين، بأنها 'مشطة' ويقترحون بدورهم ضرائب جديدة على المزيد من السلع.

العرب

مغرد: الأفضل أن تأخذ الحكومة رواتبنا وتعطي لكل واحد منا مصروفه

عمان - اشتعل تويتر سخرية من قبل الأردنيين ضمن هاشتاغ #اقترح_ضريبة_على_الحكومة، بعد فرض الحكومة الأردنية سلسلة من الضرائب الجديدة على بعض السلع والمنتجات.

ووصف المغردون الزيادات الضريبية على كل من المشروبات الغازية والسجائر والبنزين، بأنها “مشطة” واقترحوا بدورهم ضرائب جديدة على المزيد من السلع.

فظهرت اقتراحات تشمل “ضريبة على كل شخص مولود في الأردن” و”ضريبة المعالي والسعادة” إضافة إلى عدد من الاقتراحات الأخرى.

واقترحت مغردة:

mariwana98@

#اقترح_ضريبة_على_الحكومة، من كان عمره فوق الثلاثين ولم يمت ولم ينتحر، يدفع ضريبة حظ.

وقالت أخرى:

fatina_dhadha@

أنا برأيي، عليهم أن يفرضوا ضريبة على النكد لأن هذا أكثر شيء نتميز به كشعب أردني، ومن خلاله تكسب الحكومة والشعب يفرفش#اقترح_ضريبة_على_الحكومة.

وأكد متفاعل:

faiSalsalameen@

الجنسية الأردنية لازم تصير وصف حالة؛ يعني واحد يسألك مالك؟ بتقله والله ما في شيء بس أردني شوية #اقترح_ضريبة_على_الحكومة.

وتهكم معلق:

AlhrahshehJalal@

الحكومة الأردنية لأجل 170 مليون دينار رفعت سعر الخبز الذي يستهلكه 9 ملايين شخص، وبرشلونة باع لاعبا واحدا بـ220 مليون دولار.. يعني مش معقول.. صار لنا العشرات من السنين وما عرفنا نصنع مواطنا نبيعه وقت الزنقة! #اقترح_ضريبة_على_الحكومة.

وسخرت مغردة:

MohsenEman@

الشعب #الأردني صار لديه تمزُق في رقبته، فعلى قدر ما حاول أن يلتفت إلى الجانب المشرق في حياته، طبعا غير السكري، من كثر ما تحلى بالصبر #اقترح_ضريبة_على_الحكومة.

واقترح مشارك:

bayon1@

انسوا الضرائب، أنا أقول، الأفضل أن تأخذ الحكومة رواتبنا وتعطي لكل واحد منا مصروفه #اقترح_ضريبة_على_الحكومة.

واقترح آخر:

AliAlmagableh@

بما أنه لدينا ضريبة الضريبة، أقترح إقرار ضريبة “ضريبة الضريبة” لأنه ليس جيدا ألا يكون لضريبة الضريبة ضريبة، ولاحقا نقرّ ضريبة ضريبة ضريبة الضريبة #اقترح_ضريبة_على_الحكومة.