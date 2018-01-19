إنتر ميلان يرغب في ضم ستوريدج

يورغن كلوب مدرب ليفربول يرغب في الإبقاء على دانييل ستوريدج ولكن الفريق الإنكليزي قد يوافق على بيعه إذا حصل على 30 مليون جنيه إسترليني.

العرب

إنتر ميلان مستعد للتعاقد مع ستوريدج على سبيل الإعارة

روما – أعرب إنتر ميلان الإيطالي عن رغبته في ضم دانييل ستوريدج مهاجم ليفربول، ولكن رغبة الفريق في الحصول على توقيع اللاعب على سبيل الإعارة وليس البيع النهائي قد تعرقل الصفقة. وشارك ستوريدج (28 عاما) في خمس مباريات فقط منذ البداية مع ليفربول

في الموسم الحالي في ظل معاناته من إصابة في أوتار الساق، ويرغب في المشاركة في المباريات بشكل أكبر لتعزيز فرصة مشاركته مع المنتخب الإنكليزي في مونديال روسيا.

ويرغب يورغن كلوب مدرب ليفربول في الإبقاء على اللاعب ولكن الفريق الإنكليزي قد يوافق على بيع ستوريدج إذا حصل على 30 مليون جنيه إسترليني. وأشارت “سكاي سبورتس” إلى أن إنتر ميلان مستعد للتعاقد مع ستوريدج على سبيل الإعارة وليس بشكل نهائي.

من جانب آخر قالت تقارير صحافية إيطالية إن نادي إنتر ميلان رفع قيمة العرض المقدم لشراء نجم برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وحسب صحيفة كوريري ديلا سيرا، كان الاختلاف في الاجتماع الذي تم عقده، بين مسؤولي الناديين بخصوص رافينيا ألكانتارا، حول وجود بند لإجبار إنتر على شراء عقد اللاعب في حالة التأهل لدوري أبطال أوروبا، وهو الأمر الذي رفضه الفريق الإيطالي.

بينما كان العرض الذي قدمه إنتر أخيرا هو أن يحصل على خدمات رافينيا على شكل إعارة مجانية حتى نهاية الموسم، مع وجود بند يسمح بشراء عقد اللاعب بصورة نهائية “بشكل اختياري وليس إجباري”، من خلال دفع 35 مليون يورو في نهاية الموسم.

وينتظر إنتر الرد من برشلونة اليوم على الأكثر، في ظل رغبة رافينيا في إعادة إحياء مسيرته، خاصة وأنه جلس على مقاعد البدلاء في مباراة إسبانيول وبرشلونة في بطولة كأس إسبانيا، ولم يدخل سوى في آخر 12 دقيقة.