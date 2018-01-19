والكوت: روني أقنعني بالانتقال إلى إيفرتون

ثيو والكوت يؤكد أن زميله الجديد واين روني لعب دورا كبيرا في إقناعه بالانتقال إلى جوديسون بارك.

العرب

والكوت: روني لعب دورا كبيرا في قدومي إلى إيفرتون

لندن – أكد ثيو والكوت المنتقل من صفوف أرسنال إلى إيفرتون أن زميله الجديد واين روني لعب دورا كبيرا في إقناعه بالانتقال إلى جوديسون بارك.

وأعلن إيفرتون تعاقده رسميا مع والكوت نجم فريق أرسنال بعقد يمتد ثلاثة مواسم ونصف الموسم في صفقة قدرت قيمتها بنحو 20 مليون جنيه إسترليني.

وقال والكوت “لقد أجريت مناقشات عديدة مع واين ولعب هذا الأمر دورا كبيرا في قدومي إلى إيفرتون”، وأضاف “لقد أخبرني أنه مكان رائع لممارسة كرة القدم وأن النادي في تطور مستمر”.

وأشار “هذا النادي صاحب تاريخ عظيم، له جماهير رائعة، الجميع هنا يشعر بالحب والحماس”.

وكان اللاعب الدولي الإنكليزي قد أحرز 108 أهداف خلال 396 مباراة لعبها مع أرسنال، الذي انضم إلى صفوفه عام 2006 قادما من فريق ساوثهامبتون، حينما كان يبلغ حينها 16 عاما.

سجل والكوت 19 هدفا في الموسم الماضي بمختلف المسابقات، لكنه ابتعد هذا الموسم عن حسابات الفرنسي أرسين فينغر مدرب الفريق اللندني، حيث اكتفى بخوض 16 مباراة بكل البطولات، محرزا ستة أهداف في بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز.

بات والكوت، الذي ربطته تقارير إخبارية في وقت سابق بالعودة مرة أخرى إلى صفوف ساوثهامبتون، اللاعب الثاني الذي ينضم إلى إيفرتون خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعد اللاعب سينك توسون.

كان والكوت قد أحرز ثمانية أهداف في 47 مباراة دولية لعبها مع منتخب إنكلترا، الذي غاب عن صفوفه منذ عام 2016.