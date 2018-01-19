جائزة الشارقة الدولية للتراث الثقافي تواصل استقبال المشاركات

إقبال كبير على جائزة الشارقة الدولية في مختلف حقولها وفئاتها ما يعتبر مؤشرا على أهمية ومكانة الجائزة في أوساط الباحثين والمشتغلين في التراث عموما.

العرب

قيمة معرفية وإنسانية

الشارقة- أعلنت الأمانة العامة لجائزة الشارقة الدولية للتراث الثقافي عن استمرار تلقيها طلبات المشاركة في النسخة الثانية من الجائزة حتى 31 يناير الجاري، ومنذ اليوم الأول للإعلان عن فتح باب التقدم للجائزة في 16 نوفمبر الماضي، والطلبات في تزايد مستمر ولافت من قبل الباحثين والأكاديميين والمختصين في عالم التراث، وتأتي النسخة الثانية للجائزة تحت شعار “تراث ثقافي ـ تواصل إنساني”، حيث يتضمن الشعار قيمة معرفية وإنسانية، تدعو إلى التواصل والتفاعل.

وقال الدكتور عبدالعزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث رئيس اللجنة العليا للجائزة “نشعر بمزيد من الفخر والاعتزاز نظرا إلى الإقبال الكبير على الجائزة في مختلف حقولها وفئاتها، ما يعتبر مؤشراً على أهمية ومكانة الجائزة في أوساط الباحثين والمشتغلين في التراث عموماً، وكذلك يؤشر على حجم النجاح الذي تحقق منذ النسخة الأولى والذي تجلى في المزيد من الإقبال في النسخة الثانية، حيث سيتم إقفال باب استلام الطلبات مع نهاية اليوم الأخير من يناير الجاري”.

وأوضح المسلم أن الجائزة تشمل 3 حقول أساسية، هي حقل ممارسات صون عناصر التراث الثقافي، وحقل الرواة وحملة التراث (الكنوز البشرية الحية)، وحقل البحوث والدراسات في التراث الثقافي.

وتتضمن هذه الحقول الثلاثة 9 فئات، في كل حقل 3 فئات، محلية وعربية وعالمية، على النحو التالي: حقل أفضل الممارسات في صون التراث الثقافي، ويشمل جائزة الممارسات المحلية، وجائزة الممارسات العربية، وجائزة الممارسات الدولية، وحقل أفضل الرواة وحملة التراث (الكنوز البشرية الحية)، ويشمل جائزة الراوي المحلي، وجائزة الراوي العربي، وجائزة الراوي الدولي، وحقل أفضل البحوث والدراسات في التراث الثقافي، ويشمل جائزة البحث المحلي، وجائزة البحث العربي، وجائزة البحث الدولي.

وشرح المسلم حزمة المعايير والآليات والاشتراطات والأحكام العامة للجائزة، أولها أن معهد الشارقة للتراث هو الجهة الرسمية المنظمة للجائزة، وأن يكون المرشحون المتقدمون إلى الجائزة (شخصيات أو جماعات أو مؤسسات) متخصصين ومساهمين، على نحوٍ ملموس، في أحد حقول الجائزة وفئاتها.

وأن تتم تعبئة استمارة طلب المشاركة، واعتمادها بتوقيع المرشح للجائزة إذا كان فرداً، أو من يمثل الجماعة، أو المؤسسة، مع مراعاة أن يختار المتقدم، فرداً أو جماعة أو مؤسسة المشاركة في فئة واحدة فقط من مجالات الجائزة، وأن يكون المشروع المتقدم به متسقاً مع شروط الجائزة وأحكامها، وأن يتم الالتزام بتطبيق المعايير والشروط المحددة لحقل المشاركة الذي تم اختياره، وألا يكون العمل-المشروع المقدم من قبل المشارك (سواء أكان جهة مؤسسية أم فرداً) قد سبق له الفوز بجوائز أخرى سابقة، ويلتزم الفائز بالموافقة على حق معهد الشارقة للتراث في نشر وتعميم العمل المشروع الفائز.