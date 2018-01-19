مقصلة بيريز تهدد نجوم ريال مدريد

إدارة ريال مدريد بقيادة فلورنتينو بيريز ترى أن اللاعبين يتحملون مسؤولية النتائج السيئة للفريق الملكي هذا الموسم.

العرب

زيدان قد يكون ضحية لقرارات بيريز

مدريد – أكدت تقارير صحافية أن إدارة ريال مدريد الإسباني بقيادة الرئيس فلورنتينو بيريز، ترى أن اللاعبين يتحملون مسؤولية النتائج السيئة للفريق الملكي هذا الموسم.

وفي هذا الصدد كتبت صحيفة موندو ديبورتيفو في تقرير لها “من الآن لا أحد غير قابل للمساس في ريال مدريد”، في إشارة إلى أن التغيير وعملية الإحلال والتجديد في البيت الأبيض، ستطال الجميع بمن فيهم النجوم الكبار، الذين لم يكن أحد من قبل يجرؤ على الاقتراب منهم.

وقالت الصحيفة إن بيريز أخبر المدرب زين الدين زيدان بأن النادي في الفترة المقبلة سيتخذ القرارات التي يرى أنها ضرورية لمصلحة الفريق، بغض النظر عن الضحايا.

وهذه الكلمات هي نفسها، التي تم إلقاؤها على مسامع زيدان عندما تولى تدريب الفريق بداية 2016، خلال فترة عصيبة مشابهة كان يمر بها لوس بلانكوس، تسببت في إقالة المدرب السابق رافائيل بينيتيز.

مستقبل مجهول

أشارت الصحيفة إلى أن زيدان نفسه قد يكون ضحية لقرارات النادي الصيف المقبل، وذلك في حال فشل الفرنسي في إعادة الفريق إلى الطريق الصحيح في ما تبقى من الموسم الحالي، رغم أن إدارة أبطال الليغا وأوروبا لم تفقد حتى الآن ثقتها في “زيزو”.

ومن المتوقع أن يضم ريال مدريد اسما كبيرا على الأقل، خاصة في خط الهجوم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، كما تدرس إدارة النادي أيضا ضم عناصر أخرى، والاستغناء عن لاعبين في جميع الخطوط، بما في ذلك حراسة المرمى.

وقال زين الدين زيدان إنه ليس قلقا بشأن مستقبل نجم الفريق كريستيانو رونالدو. وأضاف “لا أتخيل الفريق دون كريستيانو، الجميع هنا يحبه، المشجعون والنادي وأنا كذلك.. كريستيانو يتواجد دائما في اللحظات الصعبة، لذا لا أحد يتخيله خارج مدريد”.

وحول رغبة النجم البرتغالي في زيادة راتبه، قال زيدان “لا أريد الحديث عن هذا الأمر، رونالدو أكبر من أن يفكر في تلك الأشياء.. وفي النهاية هذا أمر بينه والنادي، أنا أتكلم عما يحدث داخل الملعب”. وبخصوص احتمال إقالته من منصبه، رد بقوله “لا أتخيل أشياء لم تحدث، أعيش كل يوم بيومه، ولن أغير تفكيري”.

بيريز أخبر زين الدين زيدان بأن النادي في الفترة المقبلة سيتخذ القرارات التي يرى أنها ضرورية لمصلحة الفريق

وبشأن تراجع فريقه، قال زيدان “الجميع يدرك أنه عندما نخوض فترات معقدة، نقوم بمواصلة العمل، لدي خبرة كلاعب سابق.. نلعب مباراة كل ثلاثة أيام، وهناك مجال لتغيير الأوضاع”.

وعما إذا كان قد ندم على السماح لجيمس رودريغيز بالرحيل، قال المدرب الفرنسي “لا، هو اتخذ قراره، وذهب إلى ألمانيا لمواصلة مسيرته هناك.. أنا سعيد من أجله، ولم أدخل معه في أي مشاكل، لكني أريد أن أركز حديثي على اللاعبين الحاليين”.

وختم زيدان بقوله “إذا فكرت بأن الموسم قد انتهى، يجب أن أرحل.. أنا هنا من أجل تغيير الأوضاع، والفوز في باقي المباريات.. عندما لا تحقق الانتصار، هذا يعني أن هناك شيئا ما ليس صحيحا، ما يجب أن يحدث الآن هو الفوز بالمباراة تلو الأخرى، حينها سيتغير الوضع تلقائيا”.

يبدو أن النجم كريستيانو رونالدو لم يعد معبود جماهير ريال مدريد الإسباني، وذلك بعد النتائج المخيبة للفريق الملكي هذا الموسم خاصة في الليغا. وفي استفتاء قامت به صحيفة “آس” وأبرزته أيضا صحيفة “سبورت”، وشارك فيه أكثر من 125 ألف قارئ قام 67.5 في المئة من المشاركين بالتصويت ضد استمرار الدون البرتغالي مع الملكي.

رفض جماهيري

وأشارت صحيفة “سبورت” إلى أن كريستيانو سجل 4 أهداف فقط في الليغا حتى الآن هذا الموسم، وهو أسوأ رقم له منذ انضمامه إلى لوس بلانكوس عام 2009 قادما من مانشستر يونايتد.

وكما أبرزت الصحيفة التقارير التي تحدثت مؤخرا عن أن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد أخبر خورخي مينديز، وكيل كريستيانو بالبحث عن عروض لبيع صاحب الـ32 عاما، حيث أن إدارة نادي العاصمة الإسبانية لا تنوي الاستجابة لمطالبه بتحسين شروط عقده وزيادة راتبه ليتساوى مع ما يتقاضاه ليونيل ميسي نجم برشلونة، ونيمار لاعب باريس سان جرمان.

وفي سياق متصل علق بيبي ماروتا المدير التنفيذي ليوفنتوس الإيطالي، على الأنباء التي تشير إلى عرض كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد للبيع خلال الفترة المقبلة. وقال ماروتا “الأحلام لا تكلف أي شيء، ولكن شراء لاعب مثله أمر مختلف”.

واستدرك بواقعية “كل الرؤساء والمديرين الرياضيين يحبون أن يتواجد كريستيانو في فريقهم، ولكن من المستحيل على أي فريق إيطالي فعل ذلك حاليا”.

وفي سياق آخر، أكد ماروتا أن ناديه سيفعل كل شيء للتعاقد مع إيمري كان من ليفربول الإنكليزي خلال الفترة المقبلة. ويأمل اليوفي في التوصل هذا الشهر إلى اتفاق مبدئي مع لاعب الوسط الألماني، الذي ينتهي عقده مع ليفربول بنهاية الموسم الحالي.