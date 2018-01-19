الجمعة 19 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10874

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الجمعة 19 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10874

متفرقات: الشباب السعودي يقترب من المصري أحمد فتحي

كلاي تومبسون وستيفين كاري يقودان غولدن ستيت واريورز للفوز على شيكاغو بولز 119-112 بدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

العرب  [نُشر في 2018/01/19، العدد: 10874، ص(22)]

أحمد فتحي محط اهتمام جميع الفرق الكبيرة

أشاد أحمد المسعود، المتحدث الرسمي باسم الشباب السعودي، بنجم الأهلي المصري، ووصفه بأنه لاعب كبير ومميز له قيمته في المنطقة العربية.

وأضاف المسعود “أحمد فتحي إضافة لأي ناد، وهو محط اهتمام جميع الفرق الكبيرة”. وأوضح “عدد المحترفين في الدوري أصبح 7 وهو ما يمنحنا فرصة ضم نجوم جدد، والفترة المقبلة ستشهد تطورات في موقف المفاوضات مع أحمد فتحي”.

وأكمل “رفضنا الإعلان عن مفاوضات الشباب مع أحمد فتحي نظرا لاهتمام بعض الأندية بضم اللاعب مثل الهلال وحتى لا يزيد سعر الصفقة”.

سجل كلاي تومبسون 38 نقطة وأضاف ستيفين كاري 30 نقطة ليقودا غولدن ستيت واريورز للفوز على شيكاغو بولز 119-112 بدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وسجل كيفين دورانت 19 نقطة ليساهم في الفوز الرابع عشر على التوالي لواريورز خارج ملعبه. وعادل واريورز ثالث أعلى مسيرة من الانتصارات المتتالية خارج الأرض، علما وأن ليكرز يحمل الرقم القياسي برصيد 16 انتصارا متتاليا خارج أرضه وذلك في موسم 1972-1971.

وأحرز نيكولا ميروتيتش 24 نقطة لشيكاغو وأضاف روبن لوبيز 16 نقطة مقابل 16 نقطة لكريس دان.

حددت المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي (كاس)، الإجراءات الخاصة بجلسات استماع 42 رياضيا روسيا تقدموا باستئناف على حظرهم مدى الحياة من الأولمبياد، حيث تهدف إلى نشر قراراتها قبل دورة الألعاب الشتوية التي ستقام ببيونغ تشانغ.

وذكرت “كاس” أن الرياضيين سيتم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات، حيث يتم سماع قضايا أول مجموعتين خلال الفترة من 22 وحتى 27 يناير الجاري، نظرا لحجمها في المركز الدولي للمؤتمرات بجنيف وليس بمقر كاس في مدينة لوزان.

أكد ديفيد لابارتينت، رئيس الاتحاد الدولي للدراجات، أنه يأمل في أن يتضح موقف الدراج البريطاني كريستيان فروم فيما يتعلق بسقوطه في اختبار للكشف عن المنشطات في سبتمبر الماضي، قبل سباق إيطاليا القادم الذي سينطلق في مايو المقبل.

وقال لابارتينت “فروم ليس دراجا مثل الآخرين، فهو لديه أموال كثيرة، يمكنه جلب عدد أكبر من الخبراء للتحدث بالنيابة عنه، يمكنه تقديم المزيد من الوثائق لتبرئة نفسه”. وأضاف “لا يمكننا أن نترك الأدلة تمر، لقد حان وقت حل القضية بشكل سريع ولكن بالحفاظ على حقوق الدراج في الوقت نفسه”.

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