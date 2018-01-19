أوباميانغ وسانشيز في واجهة الانتقالات الشتوية

تشعل فترة الانتقالات دائما عالم كرة القدم وفترة الانتقالات الشتوية لموسم 2017-2018 لن تشذ عن القاعدة؛ فبعد انتقال البرازيلي فيليبي كوتينيو من ليفربول الإنكليزي إلى برشلونة الإسباني، تتركز الاهتمامات من الآن على مستقبل التشيلي أليكسيس سانشيز والغابوني بيار إيميريك أوباميانغ.

العرب

موهبة تحت المجهر

باريس - تم التطرق إلى احتمال انضمام اسم ثالث إلى ملعب الإمارات، وهو الدولي الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ. الهداف البالغ من العمر 28 عاما أكدت صحيفة “بيلد” الألمانية أنه سينتقل إلى اللعب في إنكلترا مشيرة إلى أن والده ووكيل أعماله كان الأربعاء في لندن للتفاوض حول انتقاله إلى الدوري الإنكليزي.

وتدهورت العلاقة بين أوباميانغ ودورتموند في الأشهر الأخيرة حيث استبعد للمرة الثالثة في آخر موسمين الأحد ما عزز إمكانية انتقاله بسرعة. وانتقد المدير الرياضي لبوروسيا دورتموند الألماني ميكايل تسورك أوباميانغ بقوله “لم أعد أعرفه. كان اللاعب مثالا للاحترافية ومنضبطا، لكن في الوقت الحالي الأمر ليس كذلك. لا أدري ما يجول في خاطره”، مضيفا “مستقبل النادي هو الأولوية. لن ندع الأمور تصل إلى مرتبة الخطر”.

وأكدت الصحيفة ذاتها أن بوروسيا دورتموند الذي يحتل المركز الرابع في البوندسليغا بفارق 15 نقطة خلف بايرن ميونيخ المتصدر، يستهدف بديلا لنجمه الغابوني هو الدولي البلجيكي ميتشي باتشواي مهاجم تشيلسي الإنكليزي. وارتبط اسم باتشواي مهاجم مرسيليا الفرنسي سابقا والذي لا يلعب كثيرا مع النادي اللندني بطل الدوري الإنكليزي الموسم الماضي، بالانتقال إلى صفوف إشبيلية الإسباني.

سانشيز لم يرحل

المهاجم البالغ من العمر 29 عاما والمستاء من المستوى الرياضي الحالي لأرسنال الإنكليزي الذي يدافع عن ألوانه منذ عام 2014، لم يرحل حتى الآن عن صفوف المدفعجية. بات رحيله إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنكليزي مرهونا برغبة الجناح الأرميني هنريك مخيتاريان في الانضمام إلى صفوف أرسنال وفقا لما ذكره وكيل أعماله مينو رايولا.

قال رايولا في تصريح صحافي إن “مانشستر يونايتد لن يضم سانشيز إلا إذا وافق مخيتاريان على الرحيل إلى أرسنال. يبقى من عقده (مع يونايتد) سنتان ونصف السنة، والقرار بيده. يشكل سانشيز جزءا من التفاوض حول مخيتاريان وليس العكس”. ولا يبدو أن أرسنال الذي يحتل المركز السادس في الدوري الإنكليزي الممتاز ويخوض هذا الموسم مسابقة الدوري الأوروبي، أنه سيكتفي بمخيتاريان المولود في يريفان والبالغ من العمر 28 عاما.

وكشفت تقارير صحافية أن فريق المدرب الفرنسي أرسين فينغر الذي يمكن أن يخسر خدمات جناحه الدولي ثيو والكوت المرشح للانضمام إلى صفوف إيفرتون، أبدى اهتمامه بالتعاقد مع أربعة لاعبين على الأقل في الأيام الماضية؛ أولا لاعب موناكو توماس ليمار الذي كان أرسنال أكد استعداده لدفع 100 مليون يورو لضمه الصيف الماضي، وهو العرض الذي رفضه اللاعب.

رحيل سانشيز إلى مانشستر يونايتد بات مرهونا برغبة الأرميني هنريك مخيتاريان في الانضمام إلى صفوف أرسنال

ويبدو أن النادي اللندني عاد هذا الشتاء لإبداء رغبته في التعاقد معه دون أن ينجح في ذلك حتى الآن. وهناك حديث أيضا عن مهاجم ليستر سيتي الإنكليزي الدولي الجزائري رياض محرز الذي يملك الضوء الأخضر من فريقه للرحيل في حال توصله بعرض جيد بحسب معلومات لصحيفة “ليكيب” الفرنسية.

والتقى مسؤولو “المدفعجية” بعد ذلك مع وكلاء أعمال البرازيلي مالكوم، مهاجم بوردو الفرنسي، حيث تطرقت وسائل الإعلام البريطانية إلى استعاده لدفع 50 مليون يورو لضمه. لكن وبحسب راديو “مونتي كارلو” الفرنسي، فقد توقفت الصفقة في خضم أزمة النتائج التي يمر بها الفريق الفرنسي وبالتالي لا يرغب في ترك أفضل مهاجميه يرحل هذا الشتاء، في حين أن أرسنال لا يرغب في تركه للنادي الفرنسي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

لكن مالكوم استدعي الأربعاء من طرف فريقه إلى جلسة تأديبية بعدما ظهر في فيديو وهو يحتفل عقب خسارة فريقه على أرضه أمام كاين (0-2) الثلاثاء في افتتاح المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الفرنسي. وندد النادي الفرنسي “بعدم النضج والتضامن والاحترام تجاه المؤسسة” واعتبرت الجماهير تصرفه بـ”عار وإهانة للمؤسسة”، ما يدفع اللاعب صاحب العشرين ربيعا إلى الرحيل؟

وسيصبح المهاجم الدولي التشيلي الأعلى راتبا في الدوري الإنكليزي في حال انتقاله من أرسنال إلى مانشستر يونايتد. ودفع راتب سانشيز المرتفع إلى عدول مانشستر سيتي وتشيلسي عن محاولة التعاقد معه، ما ترك يونايتد وحيدا في السباق لضمه.

وأوضحت دايلي تلغراف أن يونايتد عرض على سانشيز عقدا لأربع سنوات ونصف السنة، وقدرت الصفقة مع أرسنال بـ30 مليون جنيه إسترليني (34 مليون يورو)، لكن ذا صن اعتبرت أن أرسنال يمكن أن يرفض انتقال اللاعب في حال عدم إيجاد البديل. وأكد الفرنسي أرسين فينغر مدرب أرسنال في مؤتمر صحافي أن الصفقة ستنجز على الأرجح بقوله “عملت في الانتقالات لمدة 30 عاما وعلى الأرجح هذه الصفقة ستحصل في أي لحظة”.

وتابع “لكن بما أنه لم يعلن عن إنجازها فإنه يجب أن تتقبلوا عدم حصولها، فهذا النوع من الأمور ليس مضمونا”. وأشار فينغر إلى أن صانع الألعاب الألماني مسعود أوزيل لن يغادر الفريق.

الأكثر إنفاقا

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” أن أندية بطولة الدوري الإنكليزي لكرة القدم هي صاحبة المركز الأول في القيمة المالية للأجور التي تدفعها سواء للاعبيها أو موظفيها. وطبقا للمعلومات الصادرة عن “يويفا”، أنفق كل ناد من أندية دوري الدرجة الأولى في إنكلترا في العام 2016 ما متوسطه 153 مليونا و900 ألف يورو (188 مليونا و20 ألف دولار) في الرواتب.

وتأتي في المركز الثاني، ولكن بقيمة تقل عن النصف تقريبا، مسابقة الدوري الألماني “بوندسليغا” التي أنفق كل ناد فيها ما متوسطه 75 مليونا و300 ألف يورو (92 مليونا و10 آلاف دولار).

وأشار التقرير الصادر عن “يويفا” إلى أن الأندية الأوروبية أنفقت في موسم الانتقالات الصيفية الأخير مبالغ مالية غير مسبوقة لشراء لاعبين جدد.

وأنفقت الأندية الأوروبية في الموسم الأخير لعقد صفقات شراء لاعبين جدد خمسة مليارات و600 مليون يورو (ستة مليارات و800 مليون دولار)، وكانت 80 بالمئة من هذه المبالغ تم إنفاقها في الدوريات الخمسة الكبرى في ألمانيا وإنكلترا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا.

وبلغت الأموال التي أنفقتها الأندية الأوروبية في موسم الانتقالات الصيفية 2016 أربعة مليارات يورو (أربعة مليارات دولار و800 مليون دولار).