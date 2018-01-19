الجمعة 19 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10874

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الجمعة 19 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10874

اتحاد جدة يلاقي الاتفاق في كأس السعودية

مباراة القادسية مع الهلال تحظى بأهمية كبيرة نظرا لرغبة جماهير الهلال في تخطي الفريق لحالة انعدام التوازن الفني التي جعلت صدارته للدوري مهددة.

العرب  [نُشر في 2018/01/19، العدد: 10874، ص(22)]

اتحاد جدة بعيد عن المنافسة على صدارة الدوري

الرياض - تخطف مباراة اتحاد جدة مع الاتفاق، بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (الجوهرة المشعة)، الأضواء في مواجهات دور الـ16 لبطولة كأس السعودية، التي تنطلق الجمعة.

وتمثل البطولة أهمية قصوى لجميع الفرق المتأهلة إلى دور الـ16، إلا أنها تحظى باهتمام خاص من الاتحاد، نظرا لابتعاد الفريق بنسبة كبيرة عن المنافسة على صدارة الدوري. وفرط الاتحاد في فوز كان في المتناول على الهلال في الجولة الـ17 من الدوري السعودي، وسيدخل المباراة بقوته الضاربة.

وفي المقابل فإن الاتفاق عاد في الجولة الماضية لنتائجه السلبية، ليخسر 1ـ 3 أمام الشباب، إلا أن الفريق استعاد بعضا من توهجه، منذ أن تسلم سعد الشهري قيادة الفريق خلفا لميودراج.

وتحظى مباراة القادسية مع الهلال بأهمية كبيرة أيضا، نظرا لرغبة جماهير الهلال في تخطي الفريق لحالة انعدام التوازن الفني التي جعلت صدارته للدوري مهددة، فيما سيحاول القادسية تقديم نفسه بشكل جيد، بعد التصريحات الصحافية لرئيسه معدي الهاجري، والتي أكد فيها أن فريقه سينافس على الكأس.

ويلعب السبت أيضا النصر مع النهضة وأهلي جدة مع العروبة والفيصلي مع النجوم.

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