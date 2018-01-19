تونس على قمة أفريقيا في ترتيب الفيفا

إيران تواصل تصدرها منتخبات القارة الآسيوية رغم تراجعها مركزين تليها أستراليا ثم اليابان فكوريا الجنوبية تليها السعودية متراجعة بمركزين.

العرب

منتخب تونس يصعد إلى المرتبة الـ23 عالميا

تونس - قفز منتخب تونس أربعة مراكز ليصعد إلى المرتبة الـ23 ويتصدر منتخبات القارة الأفريقية، في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الصادر الخميس، وخلفه السنغال (24) ثم مصر التي تقدمت مرتبة واحدة (30)، فالمغرب متقدما مركزا (39) ثم الكونغو (43).

وتقدم منتخب الفراعنة مركزا واحدا، بعدما كان يحتل المركز الـ31 عالميا في تصنيف الشهر الماضي. وجاء أحفاد الفراعنة في المركز الثاني عربيا خلف تونس، والثالث أفريقيا، خلف تونس والسنغال على الترتيب.

ويستعد منتخب مصر للدخول في معسكر مغلق يوم 19 من شهر مارس المقبل، على أن يخوض مواجهتين وديتين أمام البرتغال واليونان، استعدادا لكأس العالم.

وآسيويا تواصل إيران الصدارة رغم تراجعها مركزين (34) تليها أستراليا التي تقدمت بمرتبتين (36) ثم اليابان متقدمة مركزا (56) فكوريا الجنوبية متقدمة مركزا هي الأخرى (59) تليها السعودية متراجعة بمركزين (65).

وعلى صعيد الوطن العربي، تتصدر الترتيب تونس تليها مصر ثم المغرب فالجزائر متقدمة مركزا (57) ثم السعودية، علما وأن منتخب الكويت كان الأكثر تقدما من حيث عدد المراكز في تصنيف هذا الشهر بعدما قفز 15 مرتبة، ليصل إلى المركز الـ174.

وشهدت 3 منتخبات أفضل ترتيب لها بالتصنيف على الإطلاق باحتلال لبنان المركز الـ84 بعد ارتقائه مركزا وفلسطين الـ75 بعد تقدمها خمسة مراكز وتايوان الـ134 بعدما قفزت مرتبة واحدة.