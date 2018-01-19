نادال يتسيد بطولة المكسيك المفتوحة

نسخة العام الحالي للبطولة ستشهد للمرة الأولى مشاركة اللاعب الأرجنتيني دييغو شوارزمان، والأسترالي نيك كيريوس، وسام كويري، ودافيد فيرير.

العرب

نادال على رأس المشاركين في بطولة المكسيك

مكسيكو سيتي - أعلن منظمو بطولة المكسيك المفتوحة للتنس التي تقام في مدينة أكابولكو المكسيكية منذ العام 2011، أن خمسة من قائمة اللاعبين العشرة الأوائل على مستوى العالم، من بينهم النجم الإسباني رافاييل نادال، سيشاركون في البطولة.

وبالإضافة إلى اللاعب الإسباني، سيشارك في البطولة المكسيكية كل من الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف الرابع عالميا، والنمساوي دومينيك ثيم المصنف الخامس، والكرواتي مارين سيليتش المصنف السادس، والأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو المصنف العاشر.

وأكد المنظمون أيضا أن نسخة العام الحالي للبطولة ستشهد للمرة الأولى مشاركة اللاعب الأرجنتيني دييغو شوارزمان، كما يشارك أيضا الأسترالي نيك كيريوس، وحامل اللقب الأميركي سام كويري، والإسباني دافيد فيرير، الفائز باللقب أربع مرات.

كما سييشارك في هذه النسخة الياباني كي نيشيكوري واللاعب الكندي الصاعد دينيس شابوفالوف (18 عاما) والألماني ميتشا زفيريف والإسباني نيكولاس الماغرو الذي فاز باللقب عامي 2008 و2009.

اللاعبة الأميركية فينوس ويليامز قررت عدم المشاركة بسبب شعورها بالإجهاد، رغم أنها أكدت مشاركتها في أكتوبر الماضي

أما فيما يتعلق بمنافسات السيدات، فقد أكد مدير البطولة المكسيكية راؤول زوروتوزا أن اللاعبة الأميركية فينوس ويليامز قررت عدم المشاركة بسبب شعورها بالإجهاد، رغم أنها أكدت مشاركتها في أكتوبر الماضي.

وأشار زوروتوزا إلى أن اللاعب السويسري روجيه فيدرر كان يفكر بجدية في حضور البطولة ولكنه قرر في النهاية عدم اللعب سواء في المكسيك أو دبي، وهما البطولتان اللتان تلعبان في نفس الأسبوع. وتحدث زوروتوزا أيضا عن إمكانية تحول بطولة “أكابولكو” من فئة البطولات ذات الـ500 نقطة إلى فئة البطولات ذات الألف نقطة.

وقال “الأمر لا يتعلق بنا ولكن يجب أن تنسحب إحدى بطولات ماسترز ألف الحالية”. وتقام بطولة “أكابولكو” المفتوحة في الفترة ما بين يومي 26 فبراير والثالث من مارس المقبلين. وتقام هذه البطولة منذ العام 2014 على الأراضي الصلبة وبلغت جوائزها في النسخة الأخيرة واحد مليون و491 ألف دولار.

من ناحية أخرى تعززت سيطرة الصين المتزايدة على تنس السيدات عندما تم الإعلان عن أن شينتشين المدينة الجنوبية ستستضيف البطولة الختامية لموسم السيدات من 2019 وحتى 2028.

وستقام البطولة في شينتشين، التي تستضيف بطولة للاعبات المحترفات في بداية يناير من كل عام، بدلا من سنغافورة بعدما وعدت ببناء ملعب في وسط المدينة يستوعب 12 ألف مشجع وزيادة قيمة الجوائز المالية بنسبة مئة بالمئة لتصل إلى 14 مليون دولار.

وتتنافس أفضل 8 لاعبات وأفضل ثمانية أزواج خلال الموسم في البطولة التي أقيمت في مدن مختلفة منذ 1972 لكنها دائما كانت أقل مكانة من البطولات الأربع الكبرى.

وقال ستيف سايمون، رئيس مجلس إدارة رابطة اللاعبات المحترفات في بيان، “أشعر بسعادة بالغة بالإعلان عن أن شينتشين تم اختيارها لاستضافة البطولة الختامية لموسم تنس السيدات.. في العقد المقبل. بالتأكيد سيكون هذا الاتفاق هو الأكبر والأبرز للبطولة الختامية لموسم تنس السيدات منذ تأسيس رابطة اللاعبات المحترفات وهو مؤشر على انتقال البطولة إلى مكانة مذهلة”.

وقدمت سنغافورة، التي بدأ اتفاقها لاستضافة البطولة لخمس سنوات في 2014، ومانشستر وبراغ وسانت بطرسبرغ طلبات لاستضافة البطولة لكن عرض شينتشين بمضاعفة الجوائز المالية كان من الصعب تجاهله.

وستكون شينتشين هي المدينة العاشرة التي تستضيف البطولة لكن الأولى منذ نيويورك، من 1979 وحتى 2000، التي يتم منحها التنظيم لمدة عقد من الزمن.