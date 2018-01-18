صفقة إماراتية بـ16 مليار دولار تنقذ ايرباص 'إيه 380'

طيران الإمارات توقع مذكرة تفاهم مع ايرباص لشراء 36 طائرة من طراز 'ايه 380' في صفقة تنقذ إنتاج هذه الطائرة الأضخم في العالم.

العرب

الصفقة الناجحة

باريس - وقعت مجموعة طيران الإمارات مع شركة ايرباص، الخميس، مذكرة تفاهم بقيمة 16 مليار دولار لشراء 36 طائرة من طراز "ايه-380"، في صفقة تمدد إنتاج الطائرة الضخمة لعشر سنوات إضافية بعدما كان مهددا بالتوقف نهائيا.

وقالت المجموعة في بيان إن الطلبية تشمل 20 طائرة مؤكدة و16 اختيارية، مشيرة إلى أن الاتفاق الجديد سيزيد أسطولها من طراز "ايه-380" ليصل إلى 178 طائرة بقيمة إجمالية تبلغ نحو 60 مليار دولار.

وسيبدأ في 2020 تسليم الطائرات إلى عملاقة النقل الجوي الإماراتية، أكبر زبائن "ايه-380" في العالم إذ أنها تملك حاليا 101 طائرة من هذا الطراز، بينما تنتظر وصول أولى طائرات طلبية أخرى تشمل 41 طائرة من الطراز ذاته.

وقام الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات، بتوقيع مذكرة التفاهم مع الرئيس التنفيذي لشركة ايرباص جون ليهي في المقر الرئيس للمجموعة الإماراتية في دبي.

وقال الشيخ أحمد بحسب ما نقل عنه بيان المجموعة "لا نفشي سراً إذا قلنا إن طائرة ايه-308 كانت نجاحاً خالصاً لطيران الإمارات".

وأضاف "عملاؤنا يحبون السفر على متنها، وقد استطعنا تشغيلها لخدمة العديد من الوجهات ضمن شبكة خطوطنا العالمية لأنها وفرت لنا مرونة تامة من حيث مدى الطيران والسعة المقعدية".

وكانت ايرباص تأمل الحصول على طلبية خلال معرض الصناعات الجوية في دبي في نوفمبر. لكن المجموعة الإماراتية، التي تسلمت في 2017 الطائرة المئة من هذا الطراز، تخلت عن الطلبية واختارت شراء أربعين طائرة "بوينغ 787-10".

وفي 2007، قررت ايرباص بدء إنتاج طائرات "اي-380" القادرة على استيعاب 853 راكبا، بهدف منافسة طائرة "دريملاينر" التابعة لشركة بوينغ الأميركية، المنافس الأكبر للمجموعة الأوروبية.

ايرباص ايه 380 حققت نجاحا في طيران الإمارات

إلا أنه تبين في ما بعد أن تحقيق ربح من رحلات ايرباص "ايه-380" يتطلب أن تكون الطائرة الضخمة ممتلئة عن آخرها خصوصا بسبب كمية الوقود الهائلة التي تستخدمها محركاتها الأربعة.

عشر سنوات إضافية

الإعلان عن الصفقة الجديدة جاء بعد تصريح لليهي الاثنين قال فيه إن المجموعة الأوروبية للصناعات الجوية لن يكون لديها خيار آخر سوى وقف برنامج طائراتها "ايه-380" إذا لم تتقدم "طيران الإمارات" بطلبية جديدة.

وكان ليهي يرد على سؤال عن مستقبل الطائرات العملاقة التي لم تتلق المجموعة أي طلبية لها منذ سنتين، خلال عرضه في باريس النتائج التجارية للمجموعة في 2017.

وقال "ما زلنا نبحث مع الإمارات لكن بصدق انهم الوحيدون على الأرجح في السوق القادرون على شراء ست (طائرات) على الأقل سنويا لفترة ثماني إلى عشر سنوات"، معبرا عن "ثقته" في إمكانية التوصل إلى إتفاق على طلبية للشركة الخليجية.

وبعيد توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بالصفقة في دبي الخميس، قال ليهي بحسب ما نقل عنه بيان المجموعة الإماراتية إن الطلبية الجديدة تؤكد "التزام إيرباص بمواصلة إنتاج ايه-380 للسنوات العشر المقبلة على الأقل".

وتابع "أنا على ثقة من أن طلبية طيران الإمارات ستليها طلبيات أخرى، وأن إنتاج هذه الطائرة سيستمر في عقد الثلاثينيات".

بدوره، اعتبر الشيخ أحمد أن الطلبية الجديدة ستوفر "الاستقرار والاستمرارية لخط إنتاج هذا الطراز من الطائرات العملاقة".

وتأمل ايرباص التي باعت 222 طائرة "ايه-380" إلى 13 شركة طيران منذ بدء إنتاج هذا الطراز، أبرزها "طيران الإمارات"، أن تتقدم الصين قريبا بطلبية شراء بعدما كانت تقدمت قبل أسبوع بطلبية لشراء 184 طائرة "ايه 320" لـ13 شركة طيران محلية.

ورحبت الأسواق المالية بمذكرة التفاهم مع "مجموعة الإمارات" إذ ارتفعت أسهم ايرباص الخميس بنحو 2 بالمئة في بورصة باريس خلال تعاملات منتصف النهار.

وقال الخبير في شؤون النقل الجوي جون ستريكلاند إن الصفقة تمثل "مصدر ارتياح" لشركة ايرباص إذ أن إنتاج "ايه-380" كان سيتوقف فعلا من دونها، معتبرا أن الاتفاق "يمنح الشركة وقتا إضافيا لمحاولة التوصل إلى صفقات أخرى".