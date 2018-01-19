الجمعة 19 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10874

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الجمعة 19 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10874

زيت الأرجان سر جمال البشرة والشعر

زيت الأرجان يساعد في علاج البشرة الجافة والمتقشرة والبشرة المائلة للتهيّج كما أنه يمتاز بتركيز عال من مضادات الأكسدة، مثل 'فيتامين إي'.

العرب  [نُشر في 2018/01/19، العدد: 10874، ص(21)]

زيت الأرجان يعيد لشعرك البريق واللمعان

} فرانكفورت - قالت خبيرة التجميل الألمانية بيرجيت هوبر إن زيت الأرجان يعد بمثابة سر جمال البشرة والشعر بفضل احتوائه على مجموعة من المواد الفعّالة ذات القيمة العالية.

وأوضحت هوبر أن زيت الأرجان يزخر بالأحماض الدُّهنية غير المشبعة مثل حمض اللينوليك، الذي يحمي البشرة من فقدان الرطوبة ويعمل على زيادة مرونة البشرة.

كما يمتاز زيت الأرجان بتأثير مثبط للالتهابات، لذا فهو يساعد في علاج البشرة الجافة والمتقشرة، وكذلك البشرة، التي تميل إلى التهيّج. بالإضافة إلى ذلك يمتاز بتركيز عال من مضادات الأكسدة، مثل “فيتامين إي”.

وبالنسبة إلى الشعر، يُستخدم زيت الأرجان في منتجات العناية بالشعر لحمايته من التقصّف من ناحية وليعيد البريق واللمعان إليه مجددا، فضلا عن سهولة تمشيطه وتصفيفه. ويوصي خبراء التجميل بوضع الزيت على الشعر عقب غسله، مباشرة قبل القيام بتنشيفه.

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