الجمعة 19 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10874

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الجمعة 19 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10874

الأطفال الخدج معرضون لبطء التعلم

باحثون يؤكدون أن تأخر النمو في القشرة السمعية وهي منطقة الدماغ الأساسية المسؤولة عن السمع وفهم الأصوات يؤدي إلى ضعف الكلام واللغة في سن عامين.

العرب  [نُشر في 2018/01/19، العدد: 10874، ص(21)]

اضطرابات النمو قد يساهم في مشاكل الكلام واللغة

واشنطن - أفادت دراسة أميركية حديثة بأن الأطفال الخُدج الذين ولدوا خلال أوائل الشهر السابع من الحمل، معرضون أكثر من غيرهم للإصابة بتأخر نمو القشرة السمعية (منطقة الدماغ الأساسية المسؤولة عن السمع)، ما يصيبهم بضعف الكلام واللغة في سن الثانية.

الدراسة أجراها باحثون بجامعة إيلينوي الأميركية، ونشروا نتائجها في العدد الأخير من دورية إي نورو العلمية، الصادر حديثا.

والأطفال الخُدج مصطلح يطلق على كل طفل يولد قبل الأسبوع 37 من الحمل، (الأطفالَ المبتسرين) ويعانون من مشاكل صحية، بسبب عدم إتاحة الوقت الكافي لتخلُّق أعضائهم، ويحتاجون لرعاية طبية خاصة، حتى تتمكن أعضاؤهم من العمل دون مساعدة خارجية.

وتأتي تلك الدراسة، في سياق الأبحاث المتواصلة لرصد تأثير الولادة المبكرة على صحة الأطفال، وكان آخرها في سبتمبر 2017، حيث كشفت دراسة إيطالية أن الأطفال الخُدج قد يتعرضون لمشاكل في النوم، مثل توقف التنفس أثناء النوم واضطرابات الحركة المرتبطة بالنوم.

وفي الدراسة الجديدة، رصد الباحثون تأثير ولادة الأطفال في أوائل الثلث الثالث من الحمل، على 90 طفلاً ولدوا في مستشفى سانت لويس للأطفال حديثي الولادة في الولايات المتحدة بين عامي 2007 و2010.

كما راقب الباحثون حالة 15 طفلاً آخرين ولدوا في نفس الفترة، لكن بعد حمل مكتمل، وأجرى الفريق فحوصات على أدمغة الأطفال من المجموعتين، خلال الأيام الأربعة الأولى من الولادة لرصد الاختلافات في القشرة السمعية بين المجموعتين.

ووجد الباحثون أن الفحوصات التي أجريت على الأطفال الخُدج أظهرت تأخيرًا في نمو القشرة السمعية، وهي منطقة الدماغ الأساسية المسؤولة عن السمع وفهم الأصوات مقارنة بالأطفال الذين ولدوا لحمل مكتمل.

وأضاف الباحثون أن تأخر النمو في هذه المنطقة من الدماغ يؤدي إلى ضعف الكلام واللغة في سن عامين.

وقال قائد فريق البحث بريان مونسون، إن "الدراسة كشفت وجود علاقة بين تأخر نمو القشرة السمعية والتأخر اللغوي لدى الأطفال في سن الثانية".

وأضاف أن اضطرابات النمو في هذا الجزء من الدماغ نتيجة الولادة المبكرة قد يساهم في مشاكل الكلام واللغة لدى الأطفال في سن مبكرة.

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