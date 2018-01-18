السيسي يقيل رئيس جهاز المخابرات العامة

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يكلف مدير مكتبه بتسيير أعمال جهاز المخابرات لحين تعيين رئيس جديد.

العرب

لم تتضح أي معلومات حول أسباب الإقالة

القاهرة - أقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء خالد فوزي، وكلف اللواء عباس كامل مدير مكتبه بتسيير أعمال الجهاز "لحين تعيين رئيس جديد".

ولم تتضح أي معلومات حول أسباب هذه الإقالة، وفق ما أعلنه التلفزيون الرسمي المصري.

وكان السيسي أصدر قرارا بتعيين فوزي وهو ضابط جيش، رئيسا للمخابرات العامة في 21 ديسمبر 2014، بمجرد توليه منصب رئاسة الجمهورية.

ويعتبر رئيس جهاز المخابرات المقال من خريجي الكلية الحربية حاصل على بكالوريوس العلوم العسكرية سنة 1978م، ثم التحق بجهاز المخابرات العامة المصرية برتبة نقيب سنة 1982، وتدرج في جميع الوظائف بهيئة الأمن القومى، حتى وصل إلى رتبة اللواء، ثم تم الدفع به إلى منصب رئيس هيئة الأمن القومي سنة 2013، ثم مساعداً لرئيس المخابرات العامة المصرية لشئون الأمن القومي، إلى غاية تعيينه على رأس جهاز المخابرات العامة.

كما أن اللواء عباس كامل الذي كلف بتسيير شؤون الجهاز إلى غاية اختيار رئيس جديد، هو كذلك أحد ضباط الجيش المصري ومن الرجال المقربين من الرئيس المصري إذ يكثر ظهوره بجانبه خلال المؤتمرات والأحداث العامة.

وهو يتولى منصب مدير مكتب رئيس الجمهورية وعمل مع السيسي في وزارة الدفاع قبل توليه منصب الرئيس في 2014.

وفي أكتوبر الفائت قام السيسي بتعيين الفريق محمد فريد حجازي الذي كان يشغل منصب أمين عام وزارة الدفاع، رئيسا لأركان الجيش المصري خلفا للفريق محمود حجازي.

وعين الأخير مستشارا لدى رئيس الجمهورية للتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات.