الخميس 18 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10873

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الخميس 18 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10873

الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخا باليستيا أُطلق من اليمن

قوات الدفاع الجوي السعودي تتمكن من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي في سماء نجران أُطلق باتجاه أراضي المملكة.

العرب  [نُشر في 2018/01/18]

تهديد لأمن السعودية

الرياض - تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي في سماء نجران أُطلِق من اليمن.

ويهدد الحوثيون مرارا باستهداف العمق السعودي والمدن التي تنطلق منها الطائرات المقاتلة للتحالف العربي، الذي تقوده السعودية.

والشهر الماضي، أعلنت جماعة الحوثي استهداف قصر اليمامة في العاصمة السعودية الرياض، بصاروخ باليستي، أثناء اجتماع برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، فيما أكدت السعودية اعتراض الصاروخ وتدميره.

وفي نوفمبر الماضي، استهدف الحوثيون مطار الملك خالد الدولي بالرياض بصاروخ باليستي، بينما قالت قيادة التحالف العربي إنه جرى اعتراض الصاروخ وسقط في منطقة غير مأهولة شرق مطار الملك خالد.

ويعد الصاروخ الذي تم الإعلان عنه هو الرابع خلال الأسبوعين الأخيرين والخامس منذ بداية العام.

ومنذ نحو 3 أعوام، تشهد عدة محافظات يمنية، بينها تعز، حربًا عنيفة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، المسنودة بقوات التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، ومسلحي جماعة الحوثي من جهة أخرى.

وخلفت هذه الحرب أوضاعًا إنسانية وصحية صعبة، وجعلت معظم السكان بحاجة لمساعدات، وأدّت إلى تفشي الأوبئة وإغلاق عدد كبير من المرافق الصحية في البلاد التي تعد من أفقر دول العالم.

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