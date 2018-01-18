الخميس 18 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10873

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الخميس 18 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10873

العثور على أكبر مغارة غارقة في العالم

الاكتشاف يساعد العلماء في إلقاء المزيد من الضوء على حضارة المايا القديمة.

العرب  [نُشر في 2018/01/18، العدد: 10873، ص(24)]

'اكتشاف مذهل'

مكسيكو – تمكنت مجموعة من الغواصين من اكتشاف وصلة بين كهفين تحت الماء في شرق المكسيك مما يكشف عما يعتقد أنه أكبر مغارة غارقة على وجه الأرض، وهو اكتشاف قد يساعد في إلقاء المزيد من الضوء على حضارة المايا القديمة.

وقال مشروع جران أكويفيرو مايا المخصص لدراسة المياه الجوفية في شبه جزيرة يوكاتان والحفاظ عليها إن المغارة التي يبلغ طولها 347 كيلومترا تم اكتشافها بعد تفقد متاهة من القنوات المغمورة على مدى شهور.

وأضاف المشروع في بيان أن المجموعة توصلت إلى أن شبكة الكهوف المعروفة باسم ساك اكتون قرب شاطئ منتجع تولوم والتي كانت تمتد على 263 كيلومترا موصولة بشبكة دوس أوخوس التي يبلغ طولها 83 كيلومترا.

وأفاد جويليرمو دي أندا مدير المشروع بأن الاكتشاف “المذهل” سيساعد في فهم تطور الثقافة الغنية للمنطقة التي هيمنت عليها حضارة المايا قبل الغزو الإسباني.

وأوضح قائلا سـ”يمكننا ذلك من أن نقيس بأكثر دقّة كيف كانت الطقوس ومواقع الحج، وفي نهاية الأمر (سنتمكن من تحديد) كيف كانت مستوطنات ما قبل الغزو الإسباني التي هي بصدد الاكتشاف الآن”.

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