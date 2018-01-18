ماليزية معاقة تستخدم الهاتف بلسانها

المرأة الماليزية تعطي درسا مفاده أن الإعاقة لا تقتل الطموح والنجاح وأن الإنسان بمقدوره المشاركة ما دام قادرا على التنفس.

العرب

تحدي الصعاب

كوالالمبور – ذكرت وسائل إعلام محلية أن امرأة ماليزية معاقة تستخدم لسانها للوصول إلى حسابات الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال هاتفها الذكي، وذلك بهدف التسويق لعمل أسرتها في مجال بيع صلصة الصويا والفلفل الحار.

وقالت وكالة بيرناما الماليزية للأنباء إن جهود نورساماواتي محمود زادت من مبيعات صلصة “محمودة” إلى حوالي أربعة آلاف زجاجة شهريا منذ عام 2015.

وتعتبر محمود البالغة من العمر 33 عاما، أكبر أبناء الأسرة الخمسة، لكنها تعاني من تشوه يديها وقدميها مما يضطرها لاستعمال لسانها من أجل التواصل مع الناس عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي والترويج لمنتجات عائلتها من الصلصة، وهي بهذا تعطي درسا مفاده أن الإعاقة لا تقتل الطموح والنجاح وأن الإنسان بمقدوره المشاركة ما دام قادرا على التنفس.

وقالت والدتها سودة شاري “ابنتي لديها عزيمة من حديد وشخصية قوية”.

وأضافت الأم البالغة من العمر 55 عاما “على الرغم من أن مبيعاتنا تضررت بشكل طفيف هذا العام بسبب المنافسة، لم تستسلم نورساماواتي على الإطلاق ودائما تشغل هاتفها الذكي حتى تروّج للعمل دون توقف رغم إعاقتها”.