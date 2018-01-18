الوردي والرمادي موضة ديكور 2018

اللون الوردي يتربع على عرش ألوان عالم الأثاث والديكور في 2018، لا سيما الوردي الناعم عندما يشكل ثنائيا رائعا مع الرمادي بصفة خاصة.

العرب

'الفينتاج' الرائج بقوة حاليا

برلين - يشهد عالم الأثاث والديكور في 2018 رواجا كبيرا للألوان الناعمة، لا سيما الوردي، والذي يشكل ثنائيا رائعا مع الرمادي بصفة خاصة.

وقالت خبيرة الألوان الألمانية هيلديغارد كالتيغينر إن الوردي يتربع على عرش ألوان عالم الأثاث والديكور في 2018، لا سيما الوردي الناعم الممتزج بدرجة البيج؛ حيث تنشأ درجة لونية فاتحة بمظهر البودرة، وبالتالي يصبح الوردي أكثر بساطة ورصانة وأناقة.

وترى كالتيغينر أنه من الأفضل استخدام الوردي لإضفاء لمسة نعومة على الغرفة، فعلى سبيل المثال يمكن استخدامه كلون لوسائد الأريكة أو كلون لنصف حائط في المطبخ.

وأضافت الخبيرة الألمانية أن الوردي يتناسب مع اتجاه “الفينتاج” الرائج بقوة حاليا، والذي يثير الحنين إلى الماضي. لذا يتناغم الوردي مع درجات الرمادي والبيج. كما يبدو الوردي رائعا مع خامات معيّنة كالخشب وحجر الأردواز.