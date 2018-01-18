متفرقات: الجزيري يودع بطولة أستراليا

المنتخب التونسي يجري حصته التدريبية الأخيرة في معسكر الدوحة، حيث ركز مدرب نسور قرطاج، في هذا التمرين على الجانب البدني والتنشيط العضلي.

العرب

خسارة أمام اللوكسمبرغي

◄ ودع التونسي مالك الجزيري بطولة أستراليا، بالخسارة أمام اللوكسمبرغي جيل مولر الذي تأهل إلى الدور الثالث، لمواجهة الإسباني بابلو كارينيو بوستا. وفاز مولر المصنف 28 عالميا بصعوبة على مالك الجزيري. وبدوره كان كارينيو المرشح العاشر للقب البطولة، قد تخطى الدور الثاني بعد انسحاب الفرنسي جيل سيمون في المجموعة الثانية بعدما كانت النتيجة تشير إلى تفوق الإسباني. وسبق أن تواجه اللاعبان في مايو في نهائي إشتوريل، وفاز وقتها الإسباني، لكن اللوكسمبرغي سبق أن أطاح أيضا بكارينيو في أول أدوار أستراليا عام 2015.

◄ أجرى المنتخب التونسي الأربعاء حصته التدريبية الأخيرة في معسكر الدوحة. وركز مدرب نسور قرطاج، نبيل معلول، في هذا التمرين الصباحي الذي دام نحو ساعة ونصف الساعة، على الجانب البدني والتنشيط العضلي، بهدف رفع مستوى اللياقة البدنية. وكان المنتخب التونسي قد لعب مباراتين وديتين خلال المعسكر الذي انطلق يوم 2 يناير الجاري، استعدادا لمونديال 2018، بمشاركة 25 لاعبا محليا. وانهزم منتخب تونس في المباراة الأولى أمام فريق الدحيل القطري، بهدف دون رد، وفاز في الثانية على مسيمير بسداسية.

◄ فاز الفرنسي ستيفان بيترهانسيل سائق فريق بيجو بالمرحلة العاشرة لمنافسات السيارات برالي داكار، التي أقيمت بين مدينتي سالتا وبيلين في الأرجنتين. ورغم فوز بيترهانسيل بهذه المرحلة، احتفظ زميله في بيجو الإسباني كارلوس ساينز بصدارة الترتيب العام لسائقي سباقات السيارات. وشهدت المرحلة العاشرة من سباقات الدراجات البخارية لرالي داكار انسحاب الفرنسي إدرين فان بيفرين، سائق ياماها، الذي كان يتصدر السباق حتى تعرضه لحادث قبل ثلاثة كيلومترات من خط النهاية.

◄ تقدم سعيد حسبان رئيس الرجاء البيضاوي بالتماس لاتحاد الكرة المغربي، قصد السماح لناديه بإجراء بعض التعاقدات خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعدما تعهد بتقديم ضمانات مالية. وكانت لجنة مراقبة الأندية بالاتحاد المغربي قد أكدت رفضها السماح للفرق التي تعاني من صعوبات مالية، من إتمام بعض التعاقدات خلال الميركاتو، ومنها الرجاء الذي يشكو من ضائقة مالية. وكان الرجاء قد وقع صفقة وحيدة خلال هذه المرحلة، بضم اللاعب منير عوبادي المحترف المغربي السابق بالدوري الفرنسي.