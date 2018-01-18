دي ماريا: مونديال 2022 سيترك تأثيرا على العالم العربي

دي ماريا يثق في إمكانية فوز الأرجنتين بلقب كأس العالم 2018 في روسيا لتكون المرة الأولى منذ عام 1986.

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دي ماريا: أتمنى أن نستطيع تكرار نجاح عام 1995

الدوحة – أكد نجم كرة القدم الأرجنتيني آنخل دي ماريا لاعب باريس سان جرمان الفرنسي، أن بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر سيكون لها تأثير هائل على قطر والعالم العربي، فهي الأولى في المنطقة كما ستكون بطولة استثنائية في ظل الإعداد المتميز لها.

وأوضح اللاعب في مقابلة نشرها الموقع الإلكتروني للجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن استعدادات قطر لمونديال 2022، “أثق بأنها ستكون بطولة استثنائية لما شهدته من تحضيرات رائعة وتخطيط مميز”.

وعن تصميم الملاعب الخاصة بالمونديال القطري، قال دي ماريا “تصاميم الملاعب مبهرة وجديدة. وأعجب الجميع بالدمج بين التصاميم المستوحاة من الثقافة العربية والتقنيات المتطورة التي ستتميز بها تلك الملاعب”.

وكان دي ماريا زار قطر ضمن بعثة باريس سان جرمان الفرنسي في ديسمبر الماضي لإجراء معسكر شتوي إعدادي قصير قبل استئناف منافسات الموسم الجاري. وزار دي ماريا مع لاعبي سان جرمان عددا من المواقع السياحية والاقتصادية الحيوية في الدوحة، ومنها جناح الإرث للجنة العليا للمشاريع والإرث للتعرف على التطورات التي شهدتها مشروعات المونديال القطري.

تقارب المسافات

خلال زيارتهم للجناح، أشاد لاعبو سان جرمان بالجهود التي تبذلها قطر لاستضافة أول بطولة كأس عالم لكرة القدم في الشرق الأوسط والمنطقة العربية، كما أثنوا على تصميم الملاعب وطبيعة البطولة المتقاربة التي تميز المونديال القطري. وقال دي ماريا “إحدى مميزات هذه البطولة ستكون تقارب المسافات للاعبين والمشجعين على حد السواء، حيث يستطيع اللاعبون التحرك من معسكرات التدريب إلى الملاعب في وقت زمني قصير وهو أمر مفيد للفرق المشاركة. أما الجمهور فسيتمكن من مشاهدة أكثر من مباراة في اليوم الواحد وهو أمر استثنائي. لعبت في بطولات كأس العالم في دول ذات مساحات كبيرة جدا، وكان علينا المضي في رحلات طويلة مما مثل أمرا صعبا ومعقدا على الفريق”.

وأعرب دي ماريا عن سعادته بحفاوة الاستقبال الذي شهده مع أعضاء الفريق على الأراضي القطرية، مشيرا إلى النجاح السابق للكرة الأرجنتينية في قطر بفوز منتخب الشباب الأرجنتيني ببطولة كأس العالم لكرة القدم (تحت 20 عاما) عام 1995، الأمر الذي يعتبره دي ماريا فألا حسنا.

تكرار الإنجاز

قال دي ماريا “أتمنى أن نستطيع تكرار نجاح عام 1995. نحن على مشارف كأس العالم هذا العام ونطمح إلى الفوز بها.

وإذا استطعنا الفوز في روسيا، أتمنى أن نكون قادرين على الفوز في قطر أيضا”. ويثق دي ماريا (29 عاما) في إمكانية فوز الأرجنتين بلقب كأس العالم 2018 في روسيا لتكون المرة الأولى منذ عام 1986 بعد أن كانت قريبة للغاية من إحرازه في البرازيل عام 2014.

وتابع “دائما ما يكون منتخب الأرجنتين أحد المرشحين للفوز بالبطولة، ويرجع ذلك في المقام الأول لتواجد لاعب مثل ليونيل ميسي بين أعضاء الفريق. وهناك فرق أخرى تلعب كرة عالية المستوى مثل إسبانيا وفرنسا ولكن الأرجنتين من ضمن أفضل الفرق”.

وأضاف “علينا الحفاظ على العمل بجد حتى نبقى في أعلى مستوى. ودائما ما تكون بطولات كأس العالم مختلفة عن مراحل التصفيات المؤهلة. إذا لم نفز، سنعود إلى الديار وهذا ما يجعل المباريات خاصة للغاية”.

وأضاف دي ماريا الذي لعب أيضا لريـال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنكليزي “يعد ميسي بالفعل اللاعب الأعظم في تاريخ كرة القدم. سيثبت الفوز بكأس العالم ذلك، ولكنه الأفضل بالفعل. نأمل أن تمنح كرة القدم ميسي هذه البطولة”.