الخميس 18 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10873

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الخميس 18 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10873

أبرز تغريدات العرب: فنجان القهوة هو الوحيد الذي يتسع لقلبين

العرب  [نُشر في 2018/01/18، العدد: 10873، ص(19)]

kh_yafa@

استخدام حياة الناس الخاصة للصحافة الصفراء وجلب قراء والتدليس على المتابعين تعبيرعن إفلاس فكري وانحطاط أخلاقي.

334Inmigrante@

أحمد السقا.. طلب من الناس ألا يشتموه في تدوينة وضح فيها اسباب قيامه بفيلم سري للغاية. فما كان من الناس إلا جعلوا منه فأرا غير قابل للحياة مرة اخرى بأدب.

Arwaia@

تجاوز الأحقاد شيء تفعله من أجل نفسك لا من أجل الآخر، ويمكنك تجاوزها عبر سرد ما حدث كحقيقةٍ ثابتة لا كلَوْمٍ للآخر"

SoudBoabaid@

الأذواق ليست متساوية دائماً.. فأحدهم يراك شيئًا عاديًا والآخر يرى جمال الكون من خلالك.

salimawlaki@

هذا الصراع الدائم من أجل الخبز، يمنعك من العيش؛ القلق من أجل الحصول عليه، والخوف من فقده، يسمم الحياة.

_siisl@

من يستطيع في هذا الزحام أن يتوقف ليسمع قصصك ونكتك وأحلامك الهشة؟"

aliwajeehmahjob@

عجز الآلاف من المدنيين المنتمين إلى الحركة التنويرية في العراق من استفزاز الركائز المتينة للتخلف ودك الأحجار التي تستوطن العقول.

KEtatweir@

ثلاثة لا تنساها: معروف أسداه لك أحدهم، ويد ساعدتك على النهوض وسط أزمتك، وكلمة تهنئة من قلب إنسان يفرح لنجاحك كأنه نجاحه هو!

701mayam@

من متع الحياة فنجان قهوة مع الحبيب فنجان القهوة هو الوحيد الذي يتسع لقلبين، فأنا أرى في الماء انعكاس وجهي وفِي القهوة أرى وجه حبيبي..هل علمتم الآن لماذا أعشق القهوة؟

dalaaalmoufti@

صفاء الهاشم.. لدي استفسار. بعد أن قضيت عمري في البلد وأصبح وطني، وأنجبت أولادا وبناتا، إن توفى زوجي تسقطون الجنسية عني وأصبح وافدة وأُسفر من البلد؟ #الكويت.

fatmaalaamer@

أخلاقك قبل كل شيء... ولا أعني بذلك سلوكك أو ماذا تفعل من محرمات؟ بل لباقة كلماتك واحترامك للآخرين.... هنا تكمن ماهية الخلق!

تابعوا

1ahmedalbasheer@

أحمد البشير

مقدم برنامج البشير شو.

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