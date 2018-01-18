الهلال السعودي متمسك بضم بن شرقي

تأمل جل أندية الدوري السعودي لكرة القدم في تدعيم صفوفها بلاعبين جدد في ظل معاناتها من غياب نجومها، وذلك قصد مواصلة المشوار المحلي والقاري بنجاح. ولا يزال كبار السعودية يوجهون بوصلتهم للدوريات العربية الأخرى من أجل اصطياد المواهب.

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الرياض - رفع الهلال السعودي عرضه لضم مهاجم الوداد المغربي أشرف بن شرقي، بعدما رفضت إدارة النادي البيضاوي الاثنين الماضي التخلي عن نجمها، مقابل 3 ملايين دولار تُسدد على 3 دفعات.

وكان الوداد قد كشف عن تفاصيل العرض السعودي، ما اعتبره بعض المراقبين محاولة لإجبار الهلال على رفع قيمة المقابل المادي، وهو ما يبدو أنه حدث بالفعل. ويسعى الهلال بقوة حاليا للتعاقد مع مهاجم جديد، في ظل معاناته بغياب إدواردو حتى نهاية الموسم الجاري، وابتعاد عمر خربين لمدة 4 أسابيع. وفي ذات الصدد ربطت تقارير صحافية مؤخرا بين الهلال والدولي البيروفي كريستيان كويفا صانع ألعاب ساوباولو البرازيلي.

وفي سياق آخر قال أشرف بن شرقي نجم الوداد البيضاوي، إن منتخب المغرب سيلعب من أجل فوز السودان في كأس أمم أفريقيا للمحليين. وتابع بن شرقي “نريد الفوز على السودان لضمان صدارة المجموعة الأولى ومواصلة المشوار بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء”.

وأضاف “الفوز في المباراة الأولى على موريتانيا برباعية نظيفة أعطى اللاعبين شحنة معنوية لمواصلة المشوار بمعنويات عالية”. وختم بن شرقي حديثه بقوله “أدعو الجمهور المغربي للمساندة والدعم، نحن بحاجة إليه في المباراتين المقبلتين، خاصة أن هدفنا هو الفوز باللقب الأفريقي ولا نريد التنازل عن هذا الهدف”.

خطة الصفقات

اقترب نادي أهلي جدة من تسجيل أحمد باسعيد خلال الانتقالات الشتوية الحالية، لتدعيم وسط الملعب بالفريق مع الاحتفاظ بأحقية النادي في التعاقد مع ثنائي أجنبي جديد. وعلمت مصادر برغبة المدرب الأوكراني سيرغي ريبروف في التعاقد مع لاعب ارتكاز في وسط الملعب، للاستفادة من القدرات الهجومية للاعب الفريق الحالي البرازيلي كلاوديمير سوزا والاستعانة به في مركز صناعة اللعب.

كما طالب ريبروف بمدافع أجنبي آسيوي ليكون بديلا للنيجيري جوفردي أبوابونا الذي لم يقدم ما يشفع له، بالإضافة إلى الغيابات الطويلة بداعي الإصابة، وتسعى إدارة (الراقي) لتلبية مطالب المدير الفني.

الهلال يسعى للتعاقد مع مهاجم جديد، في ظل غياب إدواردو حتى نهاية الموسم وابتعاد عمر خربين لمدة 4 أسابيع

وبدأت بالفعل في التفاوض مع ماكينو مدافع أوراوا الياباني والأسترالي مارك ميليغان مدافع ملبورن والعماني محمد المسلمي، بعد أن خرج المصري علي جبر مدافع الزمالك من حسابات الأهلي، التزاما بلوائح الاتحاد الآسيوي في بطولة دوري الأبطال.

ويُذكر أن أهلي جدة يضم 6 لاعبين أجانب هم، البرازيليان كلاوديمير وليوناردو دا سوزا واليوناني إيوانيس فيتفاتزيديس والسوري عمر السومة والمصري مؤمن زكريا المعار حتى نهاية الموسم من الأهلي المصري، وذلك بعد رحيل محمد عبدالشافي إلى الفتح، إضافة إلى محاولة استبدال أبوابونا بمدافع آسيوي جديد.

ومن ناحية أخرى أبدى المصري مؤمن زكريا لاعب أهلي جدة الجديد، رغبته في تحقيق الثلاثية مع الفريق، مؤكدا أن الفارق مع الهلال يمكن تعويضه خلال الفترة المتبقية من عمر الدوري السعودي.

وقال زكريا في تصريحات صحافية، على هامش مشاركته في أول تدريب له مع الفريق “أعرف أن أهلي جدة هو قلعة الكؤوس ومن أكبر الأندية السعودية، وأتمنى أن أوفق في تقديم الإضافة له”. وتابع “نأمل في تحقيق لقب الدوري السعودي للمحترفين، خاصة أن الفارق هو نقطتان عن الهلال المتصدر، ومازالت هناك عدة جولات متبقية”.

وعن زميله عمر السومة، الغائب منذ شهر ونصف الشهر بسبب الإصابة، علق اللاعب المعار من الأهلي المصري “السومة من أفضل المهاجمين في الدوري السعودي، وتواجده سيساعدني كثيرا، وأتمنى عودته سريعا”. وختم بالقول “هدفي تحقيق الثلاثية مع الأهلي السعودي كما فعلت مع الأهلي المصري”.

وحددت إدارة نادي الشباب السعودي احتياجات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، فيما تستهدف إبرام 3 صفقات. ويسعى الشباب إلى ضم أحمد فتحي لاعب الأهلي المصري، وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، بدعم من تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية، ليكون بديلا لصالح القميزي الذي تأكد غيابه لمدة شهرين بسبب الإصابة.

أجندة الشباب

كما فتح الشباب خطا للتفاوض مع الهلال لبحث إمكانية انتقال اللاعب عبدالله الزوري بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، بعدما خرج الظهير الأيسر من الحسابات الفنية لمدرب الزعيم، رامون دياز. وطالب دانيال كارينيو المدير الفني للشباب إدارة ناديه بالتعاقد مع حسين عبدالغني، لسابق معرفته بقدرات اللاعب البدنية والفنية عندما قام بتدريبه مع النصر. ويذكر أن الشباب يحاول التقدم في الدوري السعودي بعدما وصل للمركز الخامس برصيد 25 نقطة.

ومن ناحية أخرى يعد عمر هوساوي صخرة دفاع النصر، إحدى الركائز الأساسية في فريقه وكذلك في المنتخب السعودي الأول، لما يتميز به من جدية في الأداء وبنيان جسماني قوي جعله أساسيا في مركز قلب الدفاع النصراوي، منذ انتقاله في شهر أكتوبر 2010، قادما من فريق الشعلة.

وحرص النصراويون على الاحتفاظ باللاعب البالغ من العمر 32 عاما منذ انضمامه، فكانوا يسارعون إلى تجديد عقده فور اقترابه من الانتهاء في كل مرة. ويدخل عقد عمر هوساوي الحالي مع نادي النصر الفترة الحرة منه يوم 27 يناير الجاري، وقبل انتهاء فترة الانتقالات الشتوية بثلاثة أيام، مما جعل اللاعب مطمعا لأندية محلية وخارجية وتدور حوله الأحاديث بشأن مصيره مع العالمي.

وألقت الأزمة المالية التي يعاني منها النصر بظلالها على علاقة عمر هوساوي مع الفريق الأصفر، ولوح اللاعب برفض أي مفاوضات قبل الحصول على مستحقاته المتأخرة، خاصة أنه قد لجأ في وقت سابق إلى غرفة فض المنازعات للمطالبة بأربعة ملايين مستحقة له لدى إدارة النصر، برئاسة الأمير فيصل بن تركي آنذاك.