الخميس 18 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10873

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الخميس 18 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10873

هاشتاغ اليوم: #تطبيق_مسياركم_يروج_للمسيار

تطبيق 'مسياركم' يثير الجدل على تويتر في أوساط المغردين السعوديين وهاشتاغ يهاجم التطبيق يحل في المرتبة الأولى على قائمة أكثر الهاشتاغات تداولا في السعودية.

العرب  [نُشر في 2018/01/18، العدد: 10873، ص(19)]

تطبيق مثير للجدل

الرياض - أثار تطبيق “مسياركم” الجدل على تويتر في أوساط المغردين السعوديين الذين أطلقوا هاشتاغ #تطبيق_مسياركم_يروج_للمسيار، لمهاجمة التطبيق.

وحل الهاشتاغ في المركز الأول الأربعاء على قائمة أكثر الهاشتاغات تداولا في السعودية.

ووصف مغرد هذا النوع من الزواج:

pseudoidiotic@

المسيار، بغاء وفق الضوابط الشرعية. #تطبيق_مسياركم_يروج_للمسيار.

ووصفه آخر:

700shajn@

#تطبيق_مسياركم_يروج_للمسيار، زواج المسيار باختصار عبارة عن “رجل جبان شهواني وأنثى رخيصة”.

وقالت عنه متفاعلة:

34632760Lara@

#تطبيق_مسياركم_يروج_للمسيار، هذا زواج أشباه الرجال الذين لا يقدرون على تحمل المسؤولية وليست لديهم ذمة ولا إحساس.

فيما قال متفاعل في سياق آخر:

404tareq@

#تطبيق_مسياركم_يروج_للمسيار، أغلب الرجال الذين تزوجوا مسيارا مع مرور الوقت وجدوا أفضل

ملاذ لحياتهم الحقيقية هو؛ قلب زوجته الأولى!

ودافع آخرون عن هذا النوع من الزواج فكتب مغرد:

alomrane_hamda@

#تطبيق_مسياركم_يروج_للمسيار، لست مع هذا الزواج لكنه زواج مكتمل الشروط فقط لأن المرأة تبقى في منزلها وقد حل مشاكل نساء كثيرات يخفن إعلان زواجهن.

وقال فيه آخر:

02_abdulaah@

#تطبيق_مسياركم_يروج_للمسيار، لست مُشرعا ولا أدعي الفقه.. بل من وجهة نظري فإن الزواج هو أسمى رباط إنساني قد يجتمع عليه اثنان “ذكر وأنثى” والأصل في الزواج الديمومة والاستمرارية لبناء أسرة وفق العرف الاجتماعي والديني والأخلاقي المتعارف عليه وغير ذلك.. لا ينبغي له أن يكون زواجا.

واعتبر معلق:

yusoef1@

#تطبيق_مسياركم_يروج_للمسيار، المسيار أهون مما تروج له النسوة والعلمانيون من علاقات محرمة بدعوى العيش الطبيعي بين الجنسين، شتّان بينهما، فهما لا يستويان!

يذكر أن زواج المسيار هو عقد زواج كسائر العقود المتعارف عليها؛ غير أن اختلافا موضوعيا يعتري هذا الزواج؛ لأن الزوجة تتخلى فيه عن حقها في النفقة والمبيت والسكن. وبالنظر إلى الآراء الفقهية فلا يعتبر زواج المسيار محرما.

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