الخميس 18 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10873

 عن العرب الاتصال بنا English
الخميس 18 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10873

تكريم المبدعين الأردنيين

وزير الثقافة الأردني نبيه شقم يشيد بمستوى الأعمال الإبداعية التي شاركت في الجوائز العربية.

العرب  [نُشر في 2018/01/18، العدد: 10873، ص(14)]

مبدعون فازوا بجوائز عربية

عمان - كرّم وزير الثقافة الأردني نبيه شقم الأربعاء في وزارة الثقافة عددا من المبدعين الأردنيين الذين فازوا بجوائز عربية خلال العام 2018. والمكرمون هم: الروائية سميحة خريس الفائزة بجائزة كتارا للرواية العربية فئة الروايات العربية المنشورة عن روايتها “فستق عبيد” الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، والروائية كوثر الجندي الفائزة بنفس الجائزة فئة الروايات العربية غير المنشورة عن روايتها “دفتر سيرين”، وعميد الأكاديمية الأردنية للموسيقى الدكتور جورج أسعد الفائز بالجائزة الدولية في التأليف الموسيقي العربي التي ينظمها المجمّع العربي للموسيقى التابع لجامعة الدول العربية عن عمله الموسيقي “سماعي أرق”.

وأشاد وزير الثقافة بمستوى الأعمال الإبداعية في هذه الجوائز العربية، والتي حظيت بتقدير لجان التحكيم فيها.

:: اقرأ أيضاً

انطلاق الموسم الثامن من شاعر المليون في أبوظبي

'صولو' المغربية تحصد جائزة 'المسرح العربي' في تونس

في 'البوكر' الطويلة سودانيان ومصريان وسوريان وأردني وعراقي وأربعة فلسطينيين

ممدوح حمادة سيناريست سوري يستخف بالألم عبر الكوميديا

الخبر على صفحات العرب

العالم الآن

جولة جديدة من المفاوضات السورية في فيينا

2018-01-18

تيلرسون يطالب بالصبر على رحيل الأسد

2018-01-18

بريطانيا وايطاليا تعززان وجودهما العسكري في دول الساحل الافريقية

2018-01-18

الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخا باليستيا أُطلق من اليمن

2018-01-18

معاهدة بريطانية فرنسية 'جديدة' بشأن الهجرة

2018-01-18

الأكراد يتوعدون بتطهير عفرين من 'مصائب' أردوغان

yesterday 07:24:52

قرقاش: الرد على التصعيد القطري سيكون قانونيا

yesterday 09:20:48

واشنطن تعلّق نصف المساعدات للأونروا بعد تهديد ترامب

yesterday 06:38:31

تركيا تواصل ملاحقة الصحافيين بتهمة 'الدعاية للإرهاب'

yesterday 07:52:59

:: اختيارات المحرر

سباق محموم لنجوم الدراما العربية استعدادا للماراثون الرمضاني

حملة دولية لحماية حقوق الحمير في البتراء الأردنية

شبان كويتيون يعيدون الحياة لسيارات كلاسيكية

هل العلاج النفسي عبر الإنترنت يجدي نفعا

العثور على أكبر مغارة غارقة في العالم

دروس التربية الإكترونية تحصن الأهل والأبناء

المنسف سيد الطعام الشعبي والضيافة في الأردن

الوردي والرمادي موضة ديكور 2018

رونالدينيو ينهي مسيرة حافلة بالإنجازات

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا