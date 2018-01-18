تكريم المبدعين الأردنيين

وزير الثقافة الأردني نبيه شقم يشيد بمستوى الأعمال الإبداعية التي شاركت في الجوائز العربية.

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مبدعون فازوا بجوائز عربية

عمان - كرّم وزير الثقافة الأردني نبيه شقم الأربعاء في وزارة الثقافة عددا من المبدعين الأردنيين الذين فازوا بجوائز عربية خلال العام 2018. والمكرمون هم: الروائية سميحة خريس الفائزة بجائزة كتارا للرواية العربية فئة الروايات العربية المنشورة عن روايتها “فستق عبيد” الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، والروائية كوثر الجندي الفائزة بنفس الجائزة فئة الروايات العربية غير المنشورة عن روايتها “دفتر سيرين”، وعميد الأكاديمية الأردنية للموسيقى الدكتور جورج أسعد الفائز بالجائزة الدولية في التأليف الموسيقي العربي التي ينظمها المجمّع العربي للموسيقى التابع لجامعة الدول العربية عن عمله الموسيقي “سماعي أرق”.

وأشاد وزير الثقافة بمستوى الأعمال الإبداعية في هذه الجوائز العربية، والتي حظيت بتقدير لجان التحكيم فيها.