هاينكس يشيد بجيمس رودريغيز

المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ يؤكد أن جيمس لا يزال يكتسب الخبرات وسيكون سلاحا خطيرا في المستقبل، هو يفتقر إلى اللمسة الأخيرة.

العرب

رودريغيز بعض الأشخاص في ريال مدريد أرادوا إيذائي

برلين - كشف يوب هاينكس، المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ، عن أسباب تألق الكولومبي جيمس رودريغيز، والمعار من صفوف ريال مدريد الإسباني.

وشارك جيمس رودريغيز هذا الموسم في 20 مباراة بمختلف المسابقات حتى الآن، وسجل 3 أهداف وصنع 5 أخرى.

وقال هاينكس، خلال تصريحات نقلتها شبكة “تي زد” “جيمس رودريغيز لاعب متفان وممتع، الكثيرون لا يرونه لاعبا قويا، كما أنه ليس سيئا على المستوى الدفاعي”.

20 مباراة شارك فيها رودريغيز هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل 3 أهداف

وعن سبب عدم تألقه مع الريال عكس ميونيخ، أوضح هاينكس “جيمس يلعب في مركز لم يلعب فيه مع الملكي، حيث لعب مع مدريد كجناح أيمن أو أيسر، وأنا أدفع به كلاعب وسط مهاجم".

وأتم "جيمس لا يزال يكتسب الخبرات وسيكون سلاحا خطيرا في المستقبل، هو يفتقر إلى اللمسة الأخيرة".

ومن جانبه تحدث رودريغيز عن الانتقادات التي طالته خلال فترته في ريال مدريد، وقال “لقد حاولت أن أكون جيدا في ريال مدريد، إلا أن بعض الأشخاص انتقدوني، ولم يكونوا منصفين في ذلك، لقد أرادوا إيذائي.. كان خروجي من ريال حزينا وصعبا، بالنسبة إلي، لأن اللعب هناك كان حلمي، ولكن هذه كرة القدم”.

وأضاف الدولي الكولومبي “قالت الصحافة هناك عني أشياء غير واضحة، ولا ينبغي أن تقال، مثل أني كنت أتدرب بشكل سيء، ولا يمكنني القبول بذلك، لأنني أتدرب كثيرا”.

وعن تدهور نتائج ريال مدريد، في الفترة الأخيرة، قال “الفريق يمر بمرحلة سيئة، لكنه قادر على تغيير الأمور”.