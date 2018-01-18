سباق محموم لنجوم الدراما العربية استعدادا للماراثون الرمضاني

بدأت خارطة الدراما المصرية في رمضان المقبل تتضح معالمها بعدما بدأ عدد من الفنانين تصوير أعمالهم استعدادا لعرضها خلال الموسم الرمضاني، والذي يشهد منافسة شديدة بين العديد من الأعمال والأسماء، خصوصا مع عودة البعض منها للمنافسة بعد غياب طويل عن الشاشة الفضية.

العرب

حضور سوري ولبناني في الدراما المصرية

القاهرة – عدد من الثوابت والمتغيرات تتعلق بكل موسم درامي في رمضان؛ فمع وجود عدد من الأسماء التي اعتاد الجمهور متابعتها مع كل عام جديد، علاوة على الحضور السوري واللبناني في الدراما المصرية على مدار سنوات متتالية، ثمة متغيرات هذا العام تتمثل في عودة كبار الفنانين للظهور في الموسم الدرامي بعد غياب طويل، كما أن عددا من الأعمال الهامة لنجوم كبار تخلت عن “المؤلف الواحد” لصالح ورش السيناريو التي تولت كتابة أعمالهم.

وتعج الشاشة الفضية بكم هائل من الأعمال الدرامية في شهر رمضان من كل عام، إلاّ أن التكرار في الأفكار والسيناريوهات، واعتماد الكثير من المؤلفين على الاستسهال في اختيار الموضوعات لمجرد ضمان الحضور خلال هذا الموسم الهام بالنسبة لصناع الدراما، بات سمة لصيقة بالكثير من الأعمال المقدمة، والتي تشذّ عنها أعمال قليلة كل عام لتثبت تميّزها وتنال إعجاب النقاد والمشاهدين، كما يتبدى القصور بوضوح في ابتعاد الدراما المصرية عن تناول الموضوعات التاريخية والدينية، إذ لم تشهد السنوات الماضية سوى اهتمام طفيف بهذه الموضوعات، وهو ما يعكس أزمات عدة تتعلّق بالإنتاج والتأليف والإخراج الذي ينأى عن هذه المساحة الدرامية الهامة كل عام، ويقتصر على الموضوعات الاجتماعية أو الكوميدية.

وبات الحضور العربي في الدراما المصرية معتادا كل موسم درامي، خصوصا من قبل نجوم الدراما السورية واللبنانية، الذين اشتركوا في الأعوام الماضية مع النجوم المصريين في مسلسلات ناجحة حازت إعجاب ومتابعة من قبل المشاهدين العرب، كما نالت استحسانا من قبل النقاد.

الفنان محمد هنيدي يعود بعد غياب بمسلسل ستة أعوام 'أرض النفاق' فيما يعاود الفنان محمد رمضان الظهور من خلل مسلسل 'زين'

وفي الموسم الرمضاني المرتقب، تعود الفنانة السورية سلاف فواخرجي للدراما المصرية بعد غياب دام سبع سنوات بالمسلسل الاجتماعي “خط ساخن” الذي تشارك في بطولته مع الفنان المصري حسين فهمي، والمسلسل من تأليف المغربية فوزية حسين، وإخراج حسني صالح، فيما يواصل الفنان السوري جمال سليمان التألق في الدراما المصرية بالجزء الثاني من مسلسل “أفراح إبليس” الذي ينتمي إلى الدراما الصعيدية.

وتشارك الفنانة اللبنانية نادين الراسي في بطولة مسلسل “الصعود إلى الهاوية” بمشاركة كل من الفنان المصري آسر ياسين والفنانة زينة، والمسلسل عن قصة الروائي الراحل صالح مرسي وإخراج خالد مرعي، كما تشارك اللبنانية ستيفاني صليبا مع الفنان المصري هاني سلامة في مسلسل بعنوان “فوق السحاب”، وهو من تأليف حسان دهشان وإخراج

رؤوف عبدالعزيز. وبعد غياب عن الدراما الرمضانية في العام الماضي، يعود الفنان المصري يحيى الفخراني بمسلسل “بالحجم العائلي” الذي تشاركه في بطولته الفنانة ميرفت أمين، والمسلسل من تأليف محمد رجاء وإخراج هالة خليل، أيضا يعود الفنان أحمد عز للموسم الدرامي المقبل من خلال مسلسل “أبوعمر المصري” المأخوذ عن رواية “مقتل فخرالدين” للروائي عزالدين شكري.

ومن أبرز الوجوه التي سيتابعها الجمهور المصري والعربي على حد السواء في رمضان المقبل على الشاشة الفضية الفنانة سميرة أحمد، التي تعود بعد غياب ثمانية أعوام من خلال المسلسل الكوميدي “بالحب هنعدي”، من تأليف يوسف معاطي، والذي يشاركها في بطولته الفنان يوسف شعبان.

وبعد غياب ستة أعوام، يعود الفنان محمد هنيدي بمسلسل “أرض النفاق”، من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج سامح عبدالعزيز، فيما يعاود الفنان محمد رمضان الظهور من خلل مسلسل “زين” الذي تشاركه في بطولته الفنانة منة شلبي، ويكتبه مدحت العدل، كما تعود الفنانة مي عزالدين بمسلسل “رسائل” من تأليف محمد سليمان.

ويستعد عدد من الأسماء البارزة التي اعتاد المشاهدون على ظهورها المتكرّر في المواسم الرمضانية لتقديم أعمالها في الموسم الدرامي المقبل، يأتي على رأس القائمة الفنان عادل إمام الذي يعاود الظهور بمسلسل “عوالم خفية” من إخراج رامي إمام، وتأليف مشترك لكل من محمود حمدان وأمين جمال ومحمد محرز، وهو اتجاه جديد يلجأ إليه الفنان عادل إمام بعد اعتماده لمدة خمسة مواسم على المؤلف يوسف معاطي والانتقادات التي وجّهت له جراء هذا الالتصاق بالمؤلف الأوحد الذي ساهم في تقديم أفكار مكرّرة.

وتطل أيضا الفنانة يسرا في الموسم الرمضاني المقبل من خلال مسلسل “بني يوسف”، من إخراج محمد علي، وتأليف أمين جمال محمد محرز، كما تشارك الفنانة غادة عبدالرازق في المارثون الرمضاني المقبل بمسلسل “ضد مجهول” من تأليف أيمن سلامة، فيما يستثمر الفنان خالد النبوي النجاح الذي حقّقه العام الماضي من خلال مسلسل “واحة الغروب” ليطل من جديد في الموسم المقبل عبر مسلسل “منطقة محرمة”.

ويشهد الماراثون أيضا مشاركة لعدد من الأسماء المكرسة الأخرى، إذ يشارك الفنان كريم عبدالعزيز بمسلسل “الزيبق2” بعد نجاح الجزء الأول في العام الماضي، كما ينتظر مشاركة الفنانة نيللي كريم بمسلل “اختفاء” بعد نجاحاتها في المواسم الماضية، ومن المنتظر أن يخوض الفنان عمرو يوسف المنافسة من خلال مسلسل الدراما الصعيدية “طايع”، وأن يظهر الفنان مصطفى شعبان من خلال مسلسل “أيوب”، وأمير كرارة في جزء ثان من مسلسل “كلبش” الذي نجح الجزء الأول منه في العام الماضي.