تناول الحوامل لمضادات الحموضة يصيب الرضع بالربو

دراسة: ارتفاع احتمالات إصابة الأطفال بالربو بنسبة 45 بالمئة في صورة تناول الأمهات أدوية للحموضة خلال الحمل.

العرب

ضرورة توخي المرأة للحذر عند تناول مضادات الحموضة أثناء الحمل

واشنطن- تشير مراجعة جديدة للأبحاث والدراسات إلى أن الحوامل اللائي يتناولن مضادات للحموضة قد تزداد احتمالات إصابة أطفالهن بالربو مقارنة بأطفال أمهات لم يتناولن تلك الأدوية أثناء الحمل.

وأشار باحثو الدراسة في دورية “بيدياتريكس” إلى أن أربعا من كل خمس حوامل يعانين من الحموضة بسبب الارتجاع المعدي المريئي. وحتى الآن لم تقدم الأبحاث صورة واضحة ومحددة لمدى سلامة استخدام الأدوية التي تعالج تلك الحالة بالنسبة للحوامل.

وفحص الباحثون بيانات ثماني دراسات نشرت من قبل كان إجمالي المشاركين فيها يفوق 1.6 مليون شخص. وأظهرت الدراسة أنه بشكل عام ارتفعت احتمالات إصابة الأطفال بالربو مع تناول الأمهات أدوية للحموضة خلال الحمل بنسبة 45 بالمئة.

وقال الدكتور هوا هاو شن من جامعة تشجيانغ في الصين وهو كبير باحثي الدراسة “على كل النساء توخي الحذر عند تناول مضادات الحموضة أثناء الحمل”.

وعلى الرغم من أن مثل تلك التجربة المنضبطة قد تثبت إن كان هناك علاقة مباشرة بين الربو عند الأطفال وتناول الأمهات مضادات الحموضة وقت الحمل فإنه من غير الأخلاقي اختبار عقاقير على حوامل قد تضر بأجنتهن.

وبدلا من ذلك اعتمدت الدراسة على معلومات من سجلات صحية حكومية وقاعدة بيانات الوصفات الطبية. وشمل التحليل دراسات أجريت على نساء من السويد والدنمارك وهولندا وإسرائيل وبريطانيا.

ولم يتوصل الباحثون إلى خطر مطلق يتمثل في أن إصابة الأطفال بالربو مرتبطة بتناول الأمهات لتلك الأدوية أثناء الحمل. كما لم يتضح عدد الأطفال الذين قد يصابون بالربو كنتيجة لتناول أمهاتهم لمضادات الحموضة أثناء الحمل مقابل إصابتهم نتيجة أسباب أخرى.

ويقول الباحثون في مقال صاحب نشر الدراسة إن التحليل لم يعرف على وجه الدقة إن كان الاحتمال المرتفع للإصابة بالربو لدى الأطفال يأتي بشكل مباشر من مضادات الحموضة نفسها أم من العرض المرضي الذي يدفعهن إلى تناول تلك العقاقير.