مشروبات الطاقة تسرع ضربات القلب لدى الشباب والأطفال

تناول عبوة واحدة فقط من مشروبات الطاقة، ترفع من هرمون التوتر والإجهاد لدى الشباب، إضافة إلى أنها تسبب ارتفاعا مفاجئا في ضغط الدم.

العرب

مشروبات الطاقة تسبب صعوبات النوم والصداع لدى الشباب

مونتريال- جددت دراسة كندية حديثة التحذير من أن مشروبات الطاقة تؤثر بالسلب على قلوب الشباب وتعرضهم لمشاكل صحية أخرى أبرزها صعوبات النوم والصداع. الدراسة أجراها باحثون بكلية الصحة العامة في جامعة واترلو الكندية، ونشروا نتائجها في العدد الأخير من دورية “سي أم آي جي” العلمية.

وتأتي الدراسة استكمالا لأبحاث سابقة كشفت خطورة مشروبات الطاقة على الصحة، آخرها دراسة أميركية أجريت في نوفمبر 2016، ربطت بين الإفراط في استهلاك تلك المشروبات والإصابة بالتهاب الكبد الوبائي “سي”.

وفي الدراسة الجديدة، رصد الباحثون تأثير تلك المشروبات على صحة الشباب، حيث راقبوا ألفين و55 من الشباب الكنديين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و24 عاما. وأفاد 55.4 بالمئة ممن أبلغوا عن استهلاك مشروبات الطاقة في مرحلة ما من حياتهم بأنهم يعانون من مشاكل صحية كانت أبرزها سرعة ضربات القلب والغثيان.

وبشكل مفصل، كشف 24.7 بالمئة أنهم يعانون من سرعة ضربات القلب، و24.1 بالمئة بأنهم يعانون من صعوبة في النوم، بينما أفاد 18.3 بالمئة بأنهم يعانون من الصداع. وأبلغ 5.1 بالمئة عن إصابتهم بغثيان أو قيء أو إسهال، و5 بالمئة طلبوا عناية طبية، و3.6 بالمئة عانوا من آلام في الصدر، وكانت جميع الأعراض نتيجة استهلاك مشروبات الطاقة.

وأوضح الباحثون أن الحكومة الكندية تسعى حاليا لإصدار تشريع يحظر تسويق مشروبات الطاقة للأطفال، ولا ينصح بمشروبات الطاقة للأشخاص المشاركين في الأنشطة الرياضية. وقال الدكتور ديفيد هاموند، قائد فريق البحث “إن الدراسة أثبتت أن مشروبات الطاقة تشكل خطرا كبيرا على الصحة”.

وأضاف أن “الآثار الصحية الناجمة عن تلك المشروبات يمكن أن تكون نتيجة احتوائها على نسب مرتفعة من الكافيين، وتشير النتائج إلى ضرورة زيادة مراقبة الآثار الصحية لهذه المنتجات”. وقال هاموند “يشير عدد الآثار الصحية التي لوحظت في دراستنا إلى أنه ينبغي بذل المزيد من الجهد لتقييد استهلاك تلك المشروبات بين الأطفال والشباب”.

واكتسبت مشروبات الطاقة شعبية متزايدة خصوصا بين المراهقين والشباب في الولايات المتحدة، ووفقا للمراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن حوالي 31 بالمئة من المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17، و34 بالمئة من البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24، يستهلكون مشروبات الطاقة بشكل منتظم.

وكانت دراسة أميركية كشفت أن تناول عبوة واحدة فقط من مشروبات الطاقة، ترفع من هرمون التوتر والإجهاد لدى الشباب، إضافة إلى أنها تسبب ارتفاعا مفاجئا في ضغط الدم.