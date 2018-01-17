'مقابلات أمنية' في الأردن قبل السفر إلى الولايات المتحدة

الخطوط الملكية الأردنية تفرض إجراء مقابلات أمنية للمسافرين على رحلاتها المتجهة إلى الولايات المتحدة تنفيذا لطلب السلطات الأميركية.

العرب

إجراءات أمنية إضافية

عمّان - من المقرر أن تبدأ، الخميس، شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية تطبيق إجراءات أمنية إضافية تتعلق بمقابلات أمنية مع جميع المسافرين على رحلاتها المتجهة إلى الولايات المتحدة.

وقالت الشركة الأردنية، الأربعاء، إن القرار جاء تنفيذا لطلب السلطات الأميركية وسيبدأ تنفيذه اعتبارا من الخميس على جميع المسافرين على رحلاتها المتجهة إلى الولايات المتحدة.

وأشارت الشركة إلى أن السلطات الأميركية طالبت بتطبيق هذه الإجراءات منذ نوفمبر 2017، وتم تأجيل تطبيقها حتى اليوم فيما بدأت شركات أخرى بتطبيقه منذ ذلك الوقت.

وأوضحت أن "الإجراءات الأمنية الإضافية تطال جميع شركات الطيران العالمية التي تشغل رحلات مباشرة إلى الولايات المتحدة والتي تم الطلب منها تنفيذ هذه الإجراءات على جميع المسافرين المتوجهين إلى أميركا ومن مختلف الجنسيات، دون استثناء".

ودعت مسافريها المغادرين إلى الولايات المتحدة إلى "الحضور إلى المطار قبل موعد الرحلة بثلاث ساعات، لتلافي التأخير الذي قد يطرأ نتيجة ذلك، وتمكين الشركة من تطبيق الإجراءات الجديدة بسهولة وفي الوقت المحدد".

وتشغل الملكية الأردنية 11 رحلة أسبوعيا إلى أميركا الشمالية، منها خمس رحلات إلى شيكاغو وأربع إلى نيويورك، إضافة إلى رحلتين أسبوعيا إلى ديترويت مرتبطتين بمدينة مونتريال الكندية.

وكانت الشركة أعلنت في يناير 2017 أنها تلقت تعليمات من السلطات الأميركية بتقييد سفر رعايا سبع دول على متن طائراتها المتجهة إلى الولايات المتحدة.

والجنسيات المعنية بتلك التعليمات التي طبقت مباشرة هي السودان وليبيا والصومال وسوريا وإيران والعراق واليمن.

وتضمنت تعليمات لاحقة من السلطات الأميركية حظر إدخال أجهزة الكمبيوتر المحمولة والألواح والألعاب الإلكترونية إلى مقصورات الطائرات المتجهة إلى الولايات المتحدة من سبع دول عربية هي الأردن ومصر والسعودية والكويت وقطر والإمارات العربية والمغرب، وتركيا.