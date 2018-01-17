الخميس 18 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10873

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الخميس 18 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10873

وديعة سعودية بملياري دولار لدعم اليمن

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز يأمر بإيداع ملياري دولار في البنك المركزي اليمني لتعزيز الوضع المالي ودعم العملة المحلية.

العرب  [نُشر في 2018/01/17]

تلاعب حوثي وراء انحدار العملة المحلية

الرياض - أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأربعاء، بإيداع ملياري دولار أميركي في المصرف المركزي اليمني، وذلك بعد يوم من مطالبة رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها بمساعدات مالية عاجلة إلى هذا البلد الغارق في نزاع مسلح.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن تقديم الوديعة جاء "انطلاقا من اهتمام المملكة في رفع المعاناة عن الشعب اليمني ومساعدته لمواجهة الأعباء الاقتصادية وجراء معاناته من جرائم وانتهاكات الميليشيات الحوثية الإيرانية".

وستضاف وديعة الملياري دولار الجديدة إلى وديعة سابقة بقيمة مليار دولار في البنك المركزي اليمني. وقال بيان رسمي إن هذه الخطوة تهدف إلى "تعزيز الوضع المالي والاقتصادي (...) لا سيما سعر صرف الريال اليمني".

وتقود المملكة العربية السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عربيا لدعم الشرعية في اليمن لمواجهة المتمردين الحوثيين الذين يتلقون دعما من النظام الإيراني.

ويسيطر المتمردون منذ سبتمبر 2014 على العاصمة صنعاء، ما دفع بالسلطة المعترف بها إلى اعتماد عدن مقرا مؤقتا لها. وقامت السلطة بنقل المصرف المركزي إلى المدينة الجنوبية.

ويواجه اليمن يواجه مصاعب مالية سواء في صنعاء أو في عدن، وأزمة إنسانية هي من بين الأكبر في العالم. والثلاثاء، أقرت السلطة المعترف بها أنها تواجه صعوبات مالية كبيرة، محذرة من أن الريال اليمني على وشك الانهيار.

ونشر رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر رسالة على صفحته في موقع فيسبوك موجهة إلى "الحلفاء" قال فيها إنه يتوجب على هؤلاء العمل على "إنقاذ الريال اليمني من الانهيار التام"، معتبرا أن "إنقاذ الريال يعني إنقاذ اليمنيين من جوع محتم".

وذكر أن قيمة الريال تدنت بشكل كبير وأصبحت كل 500 ريال تساوي دولارا واحدا.

ودعا الدول الحليفة إلى إيداع أموال في المصرف المركزي في عدن، المقر المؤقت للحكومة في جنوب اليمن، وإرسال مشتقات الوقود.

من جهته، أجرى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اتصالا هاتفيا بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" المتحدثة باسم الحكومة المعترف بها.

وأكد ولي العهد السعودي في الاتصال على دعم بلاده لليمن وقيادته الشرعية واقتصاده لتجاوز التحديات الراهنة في المجالات كافة.

وقالت الوكالة إن هادي عرض أمام الأمير الشاب الذي يتولى أيضا منصب وزير الدفاع في المملكة "التحديات الاقتصادية الراهنة التي يواجها اليمن".

وتأتي الوديعة السعودية في وقت تواجه المملكة نفسها مصاعب اقتصادية مع تراجع أسعار النفط منذ 2014.وسجل الاقتصاد السعودي في 2017 انكماشا للمرة الأولى في ثماني سنوات بسبب تدابير التقشف الصارمة.

وقدمت السعودية ميزانية توسعية للعام 2018، متوقعة أكبر نفقات حكومية في تاريخها في مسعى لتحفيز الاقتصاد الراكد، لكنها قدرت في الوقت ذاته أن يبلغ العجز في الموازنة نحو 52 مليار دولار.

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