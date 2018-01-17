الأكراد يتوعدون بتطهير عفرين من 'مصائب' أردوغان

وحدات حماية الشعب الكردية تتوعد بشن حرب في عفرين وإفشال مخططات أردوغان الذي أكد 'جاهزية' جيشه لشن عملية ضد معاقل الأكراد.

العرب

بوادر حرب في عفرين

سوريا- توعّد قائد وحدات حماية الشعب الكردي سيبان حمو "تطهير المنطقة من مصائب" تركيا، وذلك ردا على اعلان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الثلاثاء ان قواته ستحتل قريبا المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا الكردية في شمال سوريا.

وقال حمو ان قواته "جاهزة للدفاع عن روج آفا، وعفرين تحديداً، كائناً من كان القائم بالهجوم" على هذه المنطقة الكردية في شمال سوريا والتي يسميها الاكراد "روج آفا" اي "غرب كردستان".

واتى تصريح القيادي الكردي بعيد ساعات من قول اردوغان في خطاب امام نواب حزبه في انقرة "غدا او بعده، قريبا سنتخلص من اوكار الارهابيين واحدا تلو آخر في سوريا، بدءا بمنبج وعفرين".

وتقع المدينتان في مناطق خاضعة لوحدات حماية الشعب الكردية، العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية، الا ان انقرة تعتبرها منظمة "ارهابية" مرتبطة بالمتمردين الاكراد في تركيا.

وشدّد حمو على ان "وحداتنا ستتمكن من تطهير المنطقة من مصائب أردوغان، كما تمكّنا سابقاً من تطهيرها من تنظيم داعش الإرهابي. هكذا ستكون الحرب في عفرين".

واضاف "سنُفشل مخططات أردوغان القذرة، وسنحوّل تلك المخططات إلى مكتسبات كبيرة لشعوب المنطقة".

وفي رأي القيادي الكردي فانه ليس بمقدور تركيا القيام بهجومٍ على عفرين إذا "لم توافق عليه كلّ من روسيا وإيران والولايات المتحدة والنظام السوري".

وأشار الى ان القانون الدولي لن يسمح بمثل هكذا هجوم، ومؤكدان ان "كلّ القوانين والأعراف الدولية لا تسمح بذلك".

واضاف "إذا ما تمّ الهجوم على عفرين، فإنّ الشعب الكردي سيطالب كلّ تلك الدول بتحمّل مسؤولياتها".

وكانت تركيا ردّت بحدة على اعلان التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم الدولة الاسلامية الاحد انه يعمل على تشكيل قوة امنية حدودية قوامها 30 الف عنصر في شرق سوريا، بالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية.

واعلن التحالف الدولي ان الهدف من تشكيل هذه القوة هو "منع عودة تنظيم الدولة الاسلامية". لكن اردوغان يخشى ان تستقر هذه المجموعات بشكل دائم على ابواب تركيا وقد هدد الاثنين بـ"وأد هذا الجيش الارهابي في مهده".

واكد الرئيس التركي ان جيشه "جاهز" لشن عملية "في اي لحظة" ضد معاقل وحدات حماية الشعب الكردية في عفرين ومنبج، في شمال سوريا.

ورد الرئيس التركي ايجابا على اسئلة صحافيين الثلاثاء في شأن احتمال تعاون القوات التركية مع فصائل سورية معارضة في عملية مماثلة، دون مزيد من التفاصيل.

كما دعا الثلاثاء الحلف الاطلسي الذي يضم تركيا والولايات المتحدة الى اتخاذ موقف بهذا الشأن. واضاف "انتم ملزمون الوقوف في صف اي من شركائكم في حال تعرض لاعتداء حدودي. لكن حتى الساعة، اي سلوك اعتمدتم؟".

وأكد ان رئيس اركان الجيش التركي خلوصي اكار سيبحث هذا الموضوع الثلاثاء مع حلفاء تركيا في اجتماع للاطلسي في بروكسل.

والتقى اكار خصوصا نظيره الاميركي جوزف دانفورد وفق ما اعلنت هيئة الاركان التركية في بيان من دون تفاصيل عن مضمون محادثاتهما.

وصرح اكار في وقت سابق الثلاثاء "لن نسمح لوحدات حماية الشعب ان تتلقى الدعم والسلاح بحجة 'شراكة عملانية'".

وتشاور الرئيس التركي هاتفيا مع الامين العام لحلف شمال الاطلسي ينس ستولتنبرغ وابلغه ان تركيا ستتخذ كل التدابير الضرورية لضمان امنها الوطني.