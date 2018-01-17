الاربعاء 17 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10872

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الاربعاء 17 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10872

أميركيان يحتجزان أبناءهما مقيدين بالسلاسل

الشرطة الأميركية تعثر على 12 شقيقا وشقيقة تتراوح أعمارهم بين عامين و29 عاما محتجزين داخل منزلهم ويتضورون جوعا.

العرب  [نُشر في 2018/01/17، العدد: 10872، ص(24)]

الأطفال في صورة تذكارية قبل الحجز

كاليفورنيا (الولايات المتحدة) – أعلنت الشرطة الأميركية أنها عثرت في منزل بمدينة صغيرة في كاليفورنيا على 12 شقيقا وشقيقة تتراوح أعمارهم بين عامين و29 عاما محتجزين داخل منزلهم ويتضورون جوعا ومتّسخين وبعضهم كان مقيّدا بسلاسل، مشيرة إلى أنها اعتقلت الوالدين ووجهت إليهما تهمتي التعذيب وتعريض حياة أطفال للخطر.

وقال مكتب شريف مدينة بيريس الواقعة على بعد ساعتين جنوب شرق لوس أنجليس في بيان، إن شقيقتهم التي تبلغ من العمر 17 عاما هي التي اتصلت بالشرطة للإبلاغ عن هذه المعاناة بعدما تمكنت من الفرار من المنزل، مشيرا إلى أنها أجرت الاتصال بواسطة هاتف نقّال عثرت عليه في المنزل.

وأضاف أن الفتاة البالغة 17 عاما كانت “هزيلة” وبدت وكأن عمرها لا يزيد عن 10 أعوام، وقد “أكدت أن أشقاءها وشقيقاتها الـ12 محتجزون من قبل والديها داخل المنزل، وأن البعض منهم مقيّد بسلاسل وأغلال”.

وتوجهت قوة من الشرطة إلى منزل ديفيد توربين (57 عاما) وزوجته لويز-آنا (49 عاما)، حيث عثرت على العديد من الأبناء مقيدين بسلاسل إلى أسرّتهم في ظلمة حالكة ووسط رائحة كريهة تزكم الأنف، وكانوا جميعا “يعانون من سوء تغذية ومتسخين جدا”.

ولفتت الشرطة في بيانها إلى أنها في البدء ظنت أن كل الأشقاء والشقيقات المحتجزين قاصرون، لكنها سرعان ما اكتشفت أن سبعة منهم بالغون تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاما، في حين أن البقية وعددهم ستة قاصرون وأصغرهم فتاة لا يتجاوز عمرها العامين.

وقالت الشرطة إنه لدى استجوابها الوالدين لم يبررا سبب احتجازهما أولادهما ولا لماذا كان بعض هؤلاء مقيّدين بسلاسل إلى أسرّتهم.

وفتحت أجهزة حماية الأطفال تحقيقا في الواقعة، في حين أفادت الشرطة أنها قدمت المأكل والمشرب إلى الأولاد المحتجزين.

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