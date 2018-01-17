في فرنسا العزف وفق رغبة هواتف الجمهور

تطبيق سمارتفوني يتيح لجمهور حفلة موسيقية في فرنسا التفاعل مع قائد أوركسترا ليل الوطنية من خلال الهواتف النقالة.

العرب

العزف بالهواتف

باريس - سيطلب للمرة الأولى من جمهور حفلة موسيقية في فرنسا السبت عدم إطفاء الهواتف النقالة، بل على العكس التفاعل مع قائد الأوركسترا بفضل تطبيق خاص.

وقال المدير الموسيقي لأوركسترا ليل الوطنية ألكسندر بلوخ “هل حلم بعضكم بأن يكون قائد أوركسترا؟ من خلال سمارتفوني سيصبح ذلك ممكنا”.

ويعد سمارتفوني تطبيقا صممته شركة وايجيو المحلية الناشئة يمكن تحميله مجانا. ويسمح التطبيق للجمهور باختبار معلوماته حول المقطوعة التي ستعزف وهي “طقوس الربيع” لسترافينسكي.

وأوضح بلوخ “يمكنهم أيضا إرسال تعليمات حول الإيقاع وتفاصيل العزف التي ستنقل إلي عبر شاشة عملاقة حتى أتمكن من التفاعل معها”.

وتريد الفرقة بذلك توسيع قاعدة جمهورها والتوجه خصوصا إلى أجيال جديدة تهتم بالجانب التكنولوجي للحفلة.

وأشار بلوخ إلى أن “الجانب التفاعلي سيكون حاضرا، لكن في الجزء الأخير من الحفلة سنطلب من الجمهور إطفاء الهواتف لنظهر لهؤلاء الأشخاص الذين يعشقون التكنولوجيا أنه من المهم التوقف أحيانا والغوص في واقع الموسيقى”.