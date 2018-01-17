الاربعاء 17 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10872

 عن العرب الاتصال بنا English
الاربعاء 17 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10872

في فرنسا العزف وفق رغبة هواتف الجمهور

تطبيق سمارتفوني يتيح لجمهور حفلة موسيقية في فرنسا التفاعل مع قائد أوركسترا ليل الوطنية من خلال الهواتف النقالة.

العرب  [نُشر في 2018/01/17، العدد: 10872، ص(24)]

العزف بالهواتف

باريس - سيطلب للمرة الأولى من جمهور حفلة موسيقية في فرنسا السبت عدم إطفاء الهواتف النقالة، بل على العكس التفاعل مع قائد الأوركسترا بفضل تطبيق خاص.

وقال المدير الموسيقي لأوركسترا ليل الوطنية ألكسندر بلوخ “هل حلم بعضكم بأن يكون قائد أوركسترا؟ من خلال سمارتفوني سيصبح ذلك ممكنا”.

ويعد سمارتفوني تطبيقا صممته شركة وايجيو المحلية الناشئة يمكن تحميله مجانا. ويسمح التطبيق للجمهور باختبار معلوماته حول المقطوعة التي ستعزف وهي “طقوس الربيع” لسترافينسكي.

وأوضح بلوخ “يمكنهم أيضا إرسال تعليمات حول الإيقاع وتفاصيل العزف التي ستنقل إلي عبر شاشة عملاقة حتى أتمكن من التفاعل معها”.

وتريد الفرقة بذلك توسيع قاعدة جمهورها والتوجه خصوصا إلى أجيال جديدة تهتم بالجانب التكنولوجي للحفلة.

وأشار بلوخ إلى أن “الجانب التفاعلي سيكون حاضرا، لكن في الجزء الأخير من الحفلة سنطلب من الجمهور إطفاء الهواتف لنظهر لهؤلاء الأشخاص الذين يعشقون التكنولوجيا أنه من المهم التوقف أحيانا والغوص في واقع الموسيقى”.

:: اقرأ أيضاً

صيادو حيوانات التجارب يرتقون إلى مرتبة 'الخبراء' في مصر

أنجلينا جولي ترفض الارتباط

استقبال المكالمات عبر عظام الوجنات

أميركيان يحتجزان أبناءهما مقيدين بالسلاسل

الخبر على صفحات العرب

العالم الآن

الشرطة السودانية تستخدم الهراوات والغاز لفض 'مظاهرات الخبز'

yesterday 13:53:21

واشنطن تعلّق نصف المساعدات للفلسطينيين بعد تهديد ترامب

2018-01-17

الأكراد يتوعدون بتطهير عفرين من 'مصائب' أردوغان

2018-01-17

تركيا سجن خمسة صحافيين بتهمة 'الدعاية الإرهابية'

2018-01-17

مشروع قانون بريطاني ينهي سيادة التشريع الأوروبي بعد بريكست

2018-01-17

بوكو حرام تقتل 9 صيادين في هجومين منفصلين شمال شرق نيجيريا

2018-01-17

الإمارات تتقدم بشكوى إلى الأمم المتحدة ضد قطر

yesterday 10:06:01

20 قتيلا في اشتباكات أغلقت مطارا في العاصمة الليبية

yesterday 06:39:24

وصول رافعات إلى ميناء الحديدة اليمني لدعم المساعدات

yesterday 07:12:22

الفلسطينيون يعلّقون الاعتراف باسرائيل

yesterday 07:49:48

:: اختيارات المحرر

يوغا الوجه تنافس حقن البوتوكس وعمليات الشد والنفخ

مكياج ليلي للعين سهل وسريع

مهرجان 'سفاري بقيق' رحلة في تاريخ الصحراء والتراث السعودي

حيوانات لاجئة من وطأة الحرب السورية تعاني من الصدمات النفسية

صيادو حيوانات التجارب يرتقون إلى مرتبة 'الخبراء' في مصر

استقبال المكالمات عبر عظام الوجنات

أنجلينا جولي ترفض الارتباط

في فرنسا العزف وفق رغبة هواتف الجمهور

أميركيان يحتجزان أبناءهما مقيدين بالسلاسل

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا