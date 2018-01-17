استقبال المكالمات عبر عظام الوجنات

شركة كوروس تكشف عن الخوذة الشبكية أومني الجديدة لقائدي الدراجات الهوائية، والتي تتيح استقبال المكالمات عبر عظام الوجنات.

العرب

سماعات رأس بتقنية التوصيل العظمي

لاس فيغاس (الولايات المتحدة) - كشفت شركة كوروس عن الخوذة الشبكية أومني الجديدة لقائدي الدراجات الهوائية، والتي تتيح استقبال المكالمات عبر عظام الوجنات، وذلك خلال معرض سي أي إس للإلكترونيات، الذي انتهت فعالياته بمدينة لاس فيغاس الأميركية مؤخرا.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للخوذة أومني الجديدة على اثنتين من سماعات الرأس بتقنية التوصيل العظمي مع ميكروفون، بحيث يتم نقل الموسيقى وتعليمات الملاحة والمكالمات الهاتفية عبر عظام الوجنات بعد الاتصال بالهاتف الذكي بواسطة تقنية البلوتوث، وبالتالي تظل الأذن خالية لمتابعة الأصوات المحيطة. وعن طريق الريموت كنترول المركب في مقود الدراجة الهوائية يتم التحكم في شدة الصوت أو الموسيقى.

وتروج الشركة الصينية للخوذة الجديدة من خلال فترة تشغيل البطارية التي تمتد إلى 8 ساعات، وفي الجانب السفلي من الخوذة قامت شركة كوروس بتركيب مستشعر يتعرف على عمليات السقوط، ويقوم بإرسال رسالة إلى رقم الهاتف المخزن بشكل مسبق.

وتشتمل الخوذة أيضا على مصباح آل أي دي يمكن التحكم في شدة إضاءته، وذلك لتحسين رؤية قائد الدراجة أثناء الليل.