الاربعاء 17 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10872

 عن العرب الاتصال بنا English
الاربعاء 17 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10872

محسن مرزوق يصعد خطابه المناهض للحكومة التونسية

محسن مرزوق يعتبر أن اجتماعات الموقعين على وثيقة قرطاج باتت تُعقد بهدف التقاط صور للإعلام فقط.

العرب الجمعي قاسمي [نُشر في 2018/01/17، العدد: 10872، ص(4)]

مرزوق يبحث عن تموقع جديد

تونس - صعّد محسن مرزوق، الأمين العام لحركة مشروع تونس، من خطابه السياسي المناهض للحكومة برئاسة يوسف الشاهد، ولآلية “وثيقة قرطاج” التي بدأت أركانها تتآكل نتيجة الانسحابات المتتالية منها.

ويأتي هذا التصعيد اللافت على وقع تزايد الانتقادات الموجهة للأداء الحكومي، واستمرار الاحتقان الاجتماعي الذي عكسته الاحتجاجات التي لم تهدأ رغم تراجع وتيرتها.

وقال مرزوق في تصريحات تلفزيونية ليلة الاثنين/الثلاثاء، إن حزبه “لن يحضر مستقبلا اجتماعات المُوقعين على ‘وثيقة قرطاج’ بسبب فقدانها لأي دور في تقديم حلول للأزمة التي تعيش على وقعها البلاد”.

واعتبر أن اجتماعات الموقعين على تلك الوثيقة، التي على أساسها انبثقت حكومة الشاهد، “باتت تُعقد بهدف التقاط صور للإعلام”، لافتا إلى أن حزبه “سيُحدد الخميس علاقته بالحكومة، وموقفه من وثيقة قرطاج”.

وبرزت “وثيقة قرطاج” في شهر يوليو من العام 2016 إثر مبادرة سياسية للرئيس الباجي قائد السبسي، وقد تضمنت أولويات حكومة الوحدة التونسية التي تشكلت في أغسطس من العام 2016 برئاسة يوسف الشاهد. ووقّعت على تلك الوثيقة 9 أحزاب وثلاث منظمات وطنية، غير أن التطورات السياسية التي عرفتها البلاد، تسبّبت في انسحاب ثلاثة أحزاب منها، وهي حزب آفاق تونس والحزب الجمهوري وحركة الشعب، مقابل انضمام منظمة وطنية رابعة إليها وهي الاتحاد الوطني للمرأة التونسية.

ولوّح محسن مرزوق بانسحاب حزبه من هذه الوثيقة، مُعتبرا في تصريحاته أن تونس في حاجة اليوم إلى ما وصفه بـ”تصحيح المسار”، والخروج من سياسة “العلاج بالمسكّنات”.

وحذّر في المقابل، من أن الطبقة السياسية التونسية “تعيش في قطيعة مع الشعب تُذكّر بفترة ديسمبر 2010”، وذلك في إشارة لا تخلو من الدلالات السياسية، باعتبار أن تلك الفترة شهدت احتجاجات شعبية انتهت بسقوط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في 14 يناير 2011.

ويرى مراقبون أن تحذيرات محسن مرزوق، وما تضمنته من إشارات سياسية، أملتها تداعيات الاحتجاجات الاجتماعية التي تواصلت مُتقطعة في مناطق مُتفرقة من البلاد، والتي ألقت بظلال كثيفة على المشهد السياسي والحزبي، الذي بدأ يُعيد تشكيل صورته ارتباطا بالاصطفافات الجديدة.

وبحسب هؤلاء، فإن الوضع العام في البلاد بات يستدعي مقاربات جديدة ترتقي إلى مستوى التحديات الماثلة.

:: اقرأ أيضاً

مخاوف من اضطرابات في الشارع إثر فرض ضرائب بالأردن

روحاني يغازل قطر لربطها باقتصاد إيران

هل تخرج قرارات المجلس المركزي الفلسطيني من دائرة الحبر على الورق

العاهل الأردني يهيئ ولي العهد لخوض أدوار سياسية متقدمة

الخبر على صفحات العرب

العالم الآن

الشرطة السودانية تستخدم الهراوات والغاز لفض 'مظاهرات الخبز'

yesterday 13:53:21

واشنطن تعلّق نصف المساعدات للفلسطينيين بعد تهديد ترامب

2018-01-17

الأكراد يتوعدون بتطهير عفرين من 'مصائب' أردوغان

2018-01-17

تركيا سجن خمسة صحافيين بتهمة 'الدعاية الإرهابية'

2018-01-17

مشروع قانون بريطاني ينهي سيادة التشريع الأوروبي بعد بريكست

2018-01-17

بوكو حرام تقتل 9 صيادين في هجومين منفصلين شمال شرق نيجيريا

2018-01-17

الإمارات تتقدم بشكوى إلى الأمم المتحدة ضد قطر

yesterday 10:06:01

20 قتيلا في اشتباكات أغلقت مطارا في العاصمة الليبية

yesterday 06:39:24

وصول رافعات إلى ميناء الحديدة اليمني لدعم المساعدات

yesterday 07:12:22

الفلسطينيون يعلّقون الاعتراف باسرائيل

yesterday 07:49:48

:: اختيارات المحرر

يوغا الوجه تنافس حقن البوتوكس وعمليات الشد والنفخ

مكياج ليلي للعين سهل وسريع

مهرجان 'سفاري بقيق' رحلة في تاريخ الصحراء والتراث السعودي

حيوانات لاجئة من وطأة الحرب السورية تعاني من الصدمات النفسية

صيادو حيوانات التجارب يرتقون إلى مرتبة 'الخبراء' في مصر

استقبال المكالمات عبر عظام الوجنات

أنجلينا جولي ترفض الارتباط

في فرنسا العزف وفق رغبة هواتف الجمهور

أميركيان يحتجزان أبناءهما مقيدين بالسلاسل

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا