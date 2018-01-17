الاربعاء 17 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10872

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الاربعاء 17 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10872

أول معرض كويتي للطيران المدني

المعرض الأول للطيران المدني في الكويت ينطلق ويستمر لأربعة أيام بمشاركة حوالي 140 شركة عالمية ومحلية و70 طائرة مدنية وحربية وتجارية.

العرب  [نُشر في 2018/01/17، العدد: 10872، ص(10)]

فرصة للاطلاع على آخر المستجدات المتسارعة في صناعة الطيران المدني

الكويت - ينطلق اليوم المعرض الأول للطيران المدني في الكويت ويستمر لأربعة أيام بمشاركة حوالي 140 شركة عالمية ومحلية و70 طائرة مدنية وحربية وتجارية، إضافة إلى الشركات العالمية المصنعة للطائرات.

وقال المدير العام للطيران المدني يوسف الفوزان إن تنظيم أول معرض للطيران في الكويت سوف يأتي تماشيا مع خطط البلاد في التحول إلى مركز مالي وتجاري.

وأضاف أن حضور هذا الجمع من سلطات الطيران المدني في دول الخليج والدول العربية وعدد من شركات الطيران والخدمات ما هو إلا دلالة واضحة على الاهتمام والاطلاع على آخر المستجدات المتسارعة في صناعة الطيران المدني.

وذكر أن المعرض يهدف أيضا إلى إبراز روح المنافسة ورفع مستوى كفاءة الخدمات المقدمة في مجال صناعة الطيران والنقل الجوي.

وأشار إلى أن المعرض يهدف إلى جمع أكبر عدد من شركات صناعة الطائرات وشركات الخدمات في مجال الطيران المدني تحت مظلة واحدة، إضافة إلى جمع رجال الأعمال والمؤسسات العالمية.

وأكد الفوزان أن هذا المعرض سوف يقرب المسافات بين الدول لوجود مثل هذه الشركات تحت قبة واحدة، موضحا توجيه الدعوات إلى شركات الطيران المحلية والعالمية وكذلك دول الخليج والدول العربية ومنظمة الطيران العالمي (إيكاو).

وقال إن المعرض سيكون خطوة أولى نحو تنظيم العديد من المعارض والمناسبات الأخرى ذات العلاقة بالطيران المدني، وذلك بالتنسيق مع الجهات والمؤسسات الأخرى المهتمة بتكنولوجيا الطيران الحديثة.

وأكد أن إدارة الطيران المدني قادرة على إنجاح هذا الحدث وذلك بمشاركة الجهات المساهمة والمشاركة في هذا المعرض من أجل إيصال صورة جميلة عن الكويت لجميع الدول.

وتبذل الجهات المختصة والتابعة لوزارة الداخلية جهودا وترتيبات كبيرة لتأمين واستخراج التصاريح اللازمة للشركات والجهات المشاركة وكذلك توزيع الأفراد الذين سيقومون بتأمين المعرض ونجاح الترتيبات التنظيمية.

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