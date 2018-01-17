الاربعاء 17 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10872

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الاربعاء 17 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10872

أبرز تغريدات العرب: اغمروا أبناءكم بالحب في الصغر

العرب  [نُشر في 2018/01/17، العدد: 10872، ص(19)]

AlyaaGad@

اغمروا أبناءكم بالحب في الصغر وسيردونه لكم أضعافا في الكبر. ملحوظة: المال ليس حبا.

fatimaelyas @

إلى متى تكدس النساء وافتراشهن الارض أمام المحلات في المولات وقت الصلاة؟ وهل تستغرق الصلاة اكثر من ساعة؟ خصوصية ابتدعناها وما أنزل الله بها من سلطان! #السعودية.

majdolaine1 @

لسنا في حاجة إلى المزيد من الوعاظ والشيوخ والخرافة.. نحن في أمس الحاجة للمعرفة والكتاب والعلم.. لم نر أي تقدم علمي او تكنولوجي أو أدبي لخلط الدين بكل مناحي الحياة.

SoudAlsubaiey @

القلب كالحقل يحتاج إعادة حراثة بين فترة واخرى لاقتلاع من زرعناهم وأفسدو علينا الحياة...!

MariamAlAhmadi @

فيروس الحب..هو المزعج الوحيد الذي لا أحد يستطيع الإمساك به ولا أحد محصنا ضده.

KIMFOR123 @

أحياناً تتعجب من سلسلة الأحداث والصدف التي توالت على مدى أعوام حتى قادتك للالتقاء بشخص ما.. وكأن جغرافيا العالم خُلقت لأجل أن تصنع هذه اللحظة.

arabwomanmag@

البعض يحيا والبعض الآخر يتخيل الحياة.

Mhd_AlHajri@

الإصلاح يبدأ بتطبيق القانون بحزم وعدالة على الجميع.

jamalfayad @

في لبنان، اكتفينا بدعم مهرجانات غنائية بالملايين من الدولارات لزوجات الزعامات، يجلبن مغنين يقبضون مئات آلاف الدولارات، وتتصوّر"الستّ"معهم وتتقرطز!

putinarabia @

الطائرات العسكرية الخليجية تجوب أجواء الخليج! مغامرة واحدة وتشتغل المنطقة.

UNarabic@

هل تعلم أن هدرنا للغذاء يكلفنا 700 مليار دولار أميركي علينا سدادها للكوكب؟ هل أنت مستعد لدفع هذا الثمن الباهظ؟

تابعوا

emirates@

طيران الإمارات

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