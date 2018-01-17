بروكسل: الإمارات وتونس ليستا ملاذات ضريبية

وزراء مالية الاتحاد الأوروبي يحذفون 8 بلدان من قائمة الملاذات الضريبية بعد تقديمها التزامات كافية تبرر اتخاذ ذلك القرار.

العرب

تقييم التزامات الدول من قبل خبراء الاتحاد الأوروبي

بروكسل – كشف مسؤول أوروبي أمس أن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي سوف يحذفون 8 بلدان من قائمة الملاذات الضريبية، خلال اجتماعهم المقرر في بروكسل في 23 يناير الحالي.

وأكد أنه “ما لم يحصل طارئ فإنه من المقرر أن يتم شطب كل من الإمارات وتونس وبنما وكوريا الجنوبية ومنغوليا وماكاو وغرينادا وبربادوس” من اللائحة التي أثارت قلق تلك الدول.

ورجح المسؤول أن “يتبنى الوزراء القرار دون نقاش” بعد أن قدمت تلك الدول التزامات كافية تبرر اتخاذ ذلك القرار.

ونسبت وكالة الصحافة الفرنسية إلى المسؤول الأوروبي قوله إن “خبراء الاتحاد الأوروبي قاموا بتقييم تلك الالتزامات وأن الجميع متفقون على شطب تلك الدول من اللائحة السوداء للملاذات الضريبية”.

لكن المسؤول أشار إلى أن تلك الدول ستظل خاضعة لمراقبة دقيقة “فهي ستنتقل في الواقع إلى اللائحة الرمادية” للدول التي التزمت بحسن السلوك في الشؤون المالية وتخضع للمتابعة.

وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددها 28 دولة قد أعدت في الخامس من ديسمبر الماضي وللمرة الأولى قائمة سوداء تضم 17 ملاذا ضريبيا خارج التكتل من بينها ثلاث دول عربية هي الإمارات وتونس والبحرين.

وبعد حذف تلك الدول الثماني سوف تقتصر القائمة السوداء على تسع دول هي جزيرة غوام والبحرين وجزر مارشال وناميبيا وجزر بالاوس وساموا وجزر ساموا الأميركية وسانتا لوتشيا وترينيداد أند توباغو.

واتخذ القرار بإعداد اللائحة بعد سلسلة من الفضائح كشفت عدة وسائل للتهرب من الضرائب شمل زعماء دول من بينها “لوكس ليكس” في أواخر عام 2014 و“أوراق بنما” في أبريل عام 2016 و“وثائق بارادايس” في شهر نوفمبر الماضي.

ونسبت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أورور شاردونيه خبيرة الملفات المالية لدى منظمة أوكسفام غير الحكومية قولها إن القرار الأوروبي الوشيك “مثير للقلق لأنهم يحذفون دولا بعد شهر فقط على إعداد اللائحة وأن ذلك سيضعف مصداقية اللائحة”.