هاشتاغ اليوم: #بأي_ذنب_قتلت

مغردون يؤكدون أن الأب الذي اعترف بتحريض ابنته على الانتحار شريك في جريمة القتل، معربين عن اعتراضهم على تنزيل حكم الاستئناف ضده من 20 إلى 15 سنة سجنا.

العرب

قوانين لا تحترم النساء

الرياض - تثير جريمة قتل “عمد مع سبق الإصرار والترصد”، كما يصفها مغردون على تويتر بطلها رجل وابنته، جدلا واسعا في السعودية ضمن هاشتاغي #تقليص_حكم_قاتل_بتبوك و#بأي_ذنب_قتلت.

وكانت محكمة الاستئناف في تبوك قلصت حكما صدر بحق أب من السجن 20 سنة إلى 15 سنة، بعد اعترافه بتحريض ابنته (20 عاما)، على الانتحار بقطع أوردتها “ليرتاح ضميرها” ولكنها لم تمت، فأعطاها سكينا ووضع يده على رقبتها التي قطعتها الفتاة.

وبرر “القاتل” فعلته بأنها كثيرة الخروج وتعق والدتها المطلقة.

ويقول مغردون إنها رواية وهمية وإنه هو من قتلها. واعتبرت الناشطة السعودية مريم العتيبي:

MERiAM_AL3TEEBE@

#تقليص_حكم_قاتل_بتبوك، لا تمنحْ متسلطا نظاما يستخدمه بطريقة جائرة! ولا تُقلص عقوبة مجرم يُقلده مجرمونَ كُثر!

وقالت الناشطة نوال الهوساوي:

NawalAlhawsawi@

كل جهود النشطاء في مناهضة العنف الأسري وبرامج الحماية والاتفاقيات الموقعة نسفت بتخفيض في غير محله يشجع على قتل الأبناء #تقليص_حكم_قاتل_بتبوك.

واعتبرت مغردة:

Bent_njd112233@

#بأي_ذنب_قتلت، لأنها عاشت في وطن قوانينه: تحتقر النساء! تهين النساء! تظلم النساء! تذِل النساء!

وقالت سعاد الشمري:

SouadALshammary@

#تقليص_حكم_قاتل_بتبوك، هذا ليس محرضا.. هذا شريك في جريمة قتل.. فقط يهمني التوصيف القانوني أكثر من الحكم، أما بالنسبة لحماية الذكر من العقوبات فليس هناك جديد.

وأكد متفاعل:

avra65@

بأي_ذنب_قتلت، منذ سنوات والدعاة والمجتمع يروجون ملكية البنت للأب، وبعد ذلك يستغربون إذا قتل أب ابنته لأنها لا تعجبه ويرى أنها لا تستحق الحياة.

وأعاد مغردون تداول قضية رجل الدين فيحان الغامدي الذي اتهم بقتل ابنته وتعذيبها لكنه نال البراءة.

فيما أكدت متدخلة:

Rsha_D@

“إسراف في التأديب”، “مساعدة على الانتحار”.. إبداع في اختراع تهم مخففة للرجل الذي يقتل ابنته! #بأي_ذنب_قتلت.

ويقول مغرد:

Almaeyuf@

تقليص_حكم_قاتل_بتبوك، هذا قاتل متعمد جزاؤه ضربة بالسيف تشفي غليل القلوب وتنتصر للشرع والإنسانية، سياق الجريمة يظهر التعمد والإصرار ثم قطع العنق لا يمكن أن يحدث لولا فعله ويده قطعها الله كلنا أمل في المحكمة العليا أن تنتصر لدماء هذه البريئة.