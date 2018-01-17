الاربعاء 17 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10872

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الاربعاء 17 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10872

عمار الحكيم: #طهران_مو_طيران

مستخدمو الشبكات الاجتماعية يشنون هجوما لاذعا على عمار الحكيم إثر تغريدة يعزّي فيها وليه الفقيه في طهران بمقتل بحّارة إيرانيين في بحر الصين.

العرب  [نُشر في 2018/01/17، العدد: 10872، ص(19)]

هل دماء الإيرانيين دماء، ودماء العراقيين ماء!

بغداد – أثارت تغريدة المعمم العراقي عمار عبدالعزيز الحكيم الطباطبائي على حسابه الرسمي على تويتر جدلا واسعا في تويتر.

وغرد الطباطبائي، المعروف بعمار الحكيم، “تلقينا بأسف نبأ مصرع عدد من البحَّارة الإيرانيين في بحر الصين، إننا إذ نتقدم بالمواساة إلى سماحة الإمام الخامنئي ‘دام ظله’ وإلى الحكومة الإيرانية وأسر الضحايا ومتعلقيهم بهذه المناسبة الأليمة، فإننا ندعو الباري عز وجل أن يتغمد الضحايا برحمته الواسعة” مرفقا التغريدة بهاشتاغي .. iran #إيران.

وسرعان ما شن مستخدمو الشبكات الاجتماعية هجوما لاذعا على الحكيم الذي أمضى طفولته في إيران ضمن هاشتاغ #طيران_مو_طهران، في إشارة إلى تفجير ساحة الطيران في بغداد الذي راح ضحيته 40 عراقيا. فيما رد ساخرون بل شعاره #طهران_مو_طيران.

وكتب مغرد “حذف عمّار التغريدة التي يعزّي بها وليه الفقيه في طهران بمقتل بحّارة إيرانيين في بحر الصين متجاهلا مقتل نحو 40 عراقيا في بغداد. دماء الإيرانيين دماء، ودماء العراقيين ماء!” وأضاف “حذف التغريدة بعد عاصفة سب وشتم من العراقيين في تويتر وفيسبوك”.

وقال آخر “لم يكلف نفسه عناء تأبين عوائل شهداء ساحة الطيران اليوم! نعم مجموعة الأغبياء التي تحكم البلد همها اليوم إعادة انتخابها فقط ولا يهمها ما يجري للمواطن”.

وتبين أن الحكيم مما تابعته صحيفة “العرب”، حذف التغريدة لينشر تغريدة تأبين لضحايا التفجير الإرهابي في ساحة الطيران في بغداد أولا ثم أعاد التغريدة التي توجه بها لوليه الفقيه ثانيا.

وقال مغرد “مثل عمار الحكيم كمثل أنثى الثعلب حين تقع في شراك كلاب الصيد فتعمل على إغوائها وتتمايل أمامها حتى تظن أنها إحداها، فالحكيم أخطر سياسي بالعراق عمل على إرضاء كل الأطراف والدول ليحكم فقط”.

وأضاف “أطل علينا قبل مدة الخامنئي ليقول تحول العراق من عراق صدام إلى عراق الحكيم ولا أدري ماذا أنجز الحكيم للعراق غير نهب العباد والبلاد”.

وكتب مغرد “بسبب فسادكم العراق على حافة الهاوية”.

وقال آخر “لا تعاتبوا الحكيم ولا تحاسبوه عندما يهتم بضحايا إيران وينسى ضحايا العراق! فلستم من أتى به إلى العراق ولا من أعطاه منصبا ومالا ووجاهة حتى تحاسبوه! هو شرطي ويد ولسان خامنئي في العراق التي هي حديقة وحقل في نظره لا أكثر، تعيشون أو تموتون فهذا شأنكم وحدكم!”.

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