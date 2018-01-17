الاربعاء 17 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10872

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الاربعاء 17 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10872

الترجي التونسي 99 عاما من النجاحات

27 مرة توج الترجي بالدوري المحلي في كرة القدم، وبـ15 كأسا، وتوج بـ4 بطولات عربية و3 كؤوس أفريقية وبطولة أفريقيا للأبطال في كرة اليد.

العرب  [نُشر في 2018/01/17، العدد: 10872، ص(22)]

تاريخ حافل بالكؤوس والانتصارات

تونس - أطفأ نادي الترجي الرياضي التونسي الاثنين 15 يناير الجاري شمعته رقم 99، واحتفل القطب العريق بالذكرى السنوية لتأسيسه عام 1919. فريق باب سويقة أو شيخ الأندية التونسية، كانت مسيرته ولا تزال متميزة في كل الرياضات، حيث يملك أرقاما قياسية في عدد التتويج بالألقاب المحلية والقارية.

ففي كرة القدم، وعلى الصعيد المحلي، توج الترجي بلقب الدوري 27 مرة، و15 كأسا، كما حصد الكأس الممتازة، وعلى الصعيد القاري نال لقب دوري أبطال أفريقيا مرتين، وكأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس مرة، وكأس الكونفدرالية مرة، وكأس السوبر الأفريقي، والكأس الأفرو آسيوية.

كذلك على الصعيد العربي، نال فريق باب سويقة ثلاث بطولات عربية والكأس العربية الممتازة، وآخر تتويج له العام الماضي 2017 في النسخة التي استضافتها مصر.

وفي كرة اليد أحرز الترجي 31 لقبا للدوري التونسي، و24 كأسا، والكأس الممتازة في مناسبتين، أما على الصعيد العربي والأفريقي، فقد توج بـ4 بطولات عربية و3 كؤوس أفريقية وبطولة أفريقيا للأبطال، وتوج في مناسبتين بالكأس الأفريقية الممتازة.

وفي الكرة الطائرة أحرز الترجي لقب الدوري 31 مرة، وكأس تونس 24 مرة، وكأس السوبر في مناسبتين والبطولة العربية في أربع مناسبات، والكأس العربية، وكأس أفريقيا للأندية البطلة 3 مرات، والكأس الأفريقية الممتازة مرتين. وفي باقي الألعاب الفردية بنادي الترجي مثل الجودو والمصارعة والسباحة والملاكمة، حصد العديد من الألقاب المحلية والعربية والقارية.

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