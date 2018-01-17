غلام يتوج بجائزة الكرة الذهبية الجزائرية

بادو زاكي يحصل على جائزة أفضل مدرب وعبدالقادر صالحي يفوز بجائزة أفضل حارس، وعبدالمؤمن جابو صانع ألعاب وفاق سطيف يفوز بجائزة أفضل لاعب محلي.

العرب

غلام يخلف رياض محرز

الجزائر - توج اللاعب الدولي الجزائري فوزي غلام، مدافع نادي نابولي الإيطالي لكرة القدم، بجائزة الكرة الذهبية الجزائرية لموسم 2016-2017، التي تمنحها صحيفتا “الهداف” و”لوبيتور”.

وخلف غلام زميله في المنتخب رياض محرز، نجم نادي ليستر الإنكليزي، الذي حصل على الجائزة في النسختين الماضيتين، حيث تقدم على كل من ياسين براهيمي لاعب بورتو البرتغالي، وبغداد بونجاح لاعب السد القطري، وسفيان حني لاعب إندرلخت البلجيكي.

وتسلم غلام الكرة الذهبية من أيدي باولو مالديني، أسطورة نادي ميلان الإيطالي، الذي تم تكريمه بجائزة شرفية وبرنوس أبيض (بذلة تقليدية معروفة في الجزائر).

وقال غلام “فخور بتتويجي بلقب أحسن لاعب في الجزائر، عادة الكرة تبخل علينا، نحن المدافعين، وتلقي اهتمامها على المهاجمين بصفة عامة، لكن الحمد لله أنني نلت الجائزة نيابة عن جميع المدافعين”.

وأضاف اللاعب السابق لسانت إيتيان “أنا ألعب في الدوري الإيطالي، وأشغل نفس المركز الذي كان يشغله باولو مالديني، لاعب ميلان العريق، وبالتالي أعبر عن فخري لتسلمي الكرة الذهبية من طرف الأسطورة الإيطالية”.

وختم غلام بقوله “الجيل القديم يبقى قدوتنا، ولولا اللاعبون القدامى لما صرنا كبارا، كما لا يجب نسيان والدي، اللذين كانا السند المعنوي بالنسبة لي، وبفضلهما وصلت إلى هذا المستوى”.

وحصل المغربي بادو زاكي، المدرب السابق لنادي شباب بلوزداد على جائزة أفضل مدرب. وحاز عبدالقادر صالحي حارس نادي شباب بلوزداد على جائزة أفضل حارس، وعبدالمؤمن جابو صانع ألعاب وفاق سطيف على جائزة أفضل لاعب محلي.

كما توج أحمد قاسمي لاعب نصر حسين داي بجائزة أفضل هداف بتسجيله لـ14 هدفا الموسم الماضي. كما عادت جائزة أفضل لاعب صاعد إلى يوسف عطال مدافع نادي كورتريه البلجيكي.

أما جائزة اكتشاف الموسم فكانت من نصيب إسماعيل بناصر لاعب إمبولي الإيطالي، وآدم وناس لاعب نابولي الإيطالي. ونال وفاق سطيف حامل لقب الدوري جائزة أفضل فريق، بينما أحرز مشجعو شباب قسنطينة جائزة أفضل المشجعين. وجرى منح النجوم السابقين للمنتخب رابح ماجر، ولخضر بلومي، وصالح عصاد جائزة “الكرة الذهبية الشرفية”.

كما تم تكريم الراحلين رشيد خلواطي الرئيس السابق للرابطة الجزائرية لكرة القدم، وعمار رويعي لاعب فريق جبهة التحرير الوطني التاريخي، إلى جانب أبطال العالم في ذوي الاحتياجات الخاصة الأخوين عبداللطيف وفؤاد بقة، ونسيمة صايفي، ومحمد برحال.