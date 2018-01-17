جديد السيارات: نموذج اختباري جديد لديفندر 2019

شركة هيونداي تزيح الستار في معرض لاس فيغاس للإلكترونيات عن سيارتها FCEV الاختبارية التي تعتمد على نظام دفع يعمل بالهيدروجين.

العرب

تصميم عصري

* تعمل شركة لاند روفر البريطانية على تطوير ديفندر الجيل القادم، وقد قامت بالفعل مؤخرا باختبار سيارة الطرق الوعرة.

وظهرت السيارة مموهة في أجواء ثلجية، وقد تبدو أنها رينج روفر للوهلة الأولى ولكنها فعليا نموذج اختباري لديفندر 2019.

ولا تكشف الصور كثيرا من التفاصيل لكن يبدو أنها كافية للتأكيد أن السيارة ستتميز بقدرات عالية رغم أن شكلها الإنتاجي لن يحافظ على نفس التصميم.

وتأتي السيارة بتصميم عصري مع التركيز على منصة ألومنيومية معدلة من تلك المستخدمة في رينج روفر وديسكفري وإتاحة نسخ بأطوال قاعدة عجلات مختلفة ببابين أو 4 أبواب وسقف ليّن وصلب.

* أزاحت شركة هيونداي الستار في معرض لاس فيغاس للإلكترونيات عن سيارتها FCEV الاختبارية التي تعتمد على نظام دفع يعمل بالهيدروجين.

وتقول الشركة الكورية الجنوبية إن سيارتها تشبه من الناحية التصميمية مع السيارة الاختبارية لعام 2017 والتي حملت نفس الاسم، لكنها لم تؤكد ما إذا كان الموديل الجديد سيحمل نفس الاسم.

ومن الملامح الملفتة، المقدمة المحتوية على 4 عيون مع كشافات على شكل البوميرانغ وتظهر الكسوة البلاستيكية على مبيت العجلات.

وتعتمد السيارة على محرك بقوة 163 حصانا، يتولى دفع السيارة لتصل إلى مدى سير 580 كلم عند امتلاء خزان الهيدروجين.

*أطلقت شركة ستروين الفرنسية الموديل الجديد من سيارتها إي-ميهاري الكهربائية بالمزيد من التجهيزات وهيكل وملامح تصميمية جديدين.

وتتميز السيارة الكهربائية الجديدة بالتعديلات التصميمية، كما أنها أصبحت تتمتع بالمزيد من الراحة، ومفهوم التغيير.

وتوفر ستروين نسخا من السيارة معتمدة على سقف صلب مع نوافذ جانبية وباب خلفي ثابت. وتطل المقصورة الجديدة بلوحة قيادة مصممة تصميما حديثا، مع عناصر تظهر بنفس لون السيارة ومقاعد جديدة، فضلا عن وظيفة إيزي-أنتري لتيسير عملية الوصول إلى المقاعد الخلفية.

وظلت قوة محرك السيارة البالغ سعرها 25 ألف يورو كما هي 50 كيلوواط مع زيادة عزم دورانه من 140 إلى 166 نيوتن متر