رقمنة السيارات تغير نمط التواصل داخل المدن

عند العمل على إعداد مفاهيم تواصل جديدة بين السيارات لا يتوقف المصنعون عند تحذير المشاة وإظهار الرسائل إلكترونيا للسائقين فحسب، ولكنهم يستخدمون في سيناريوهاتهم المستقبلية خيارات ثورية منها اعتماد تكنولوجيا الحوسبة السحابية.

العرب

التحدث بالإشارات إلكترونيا

لندن - ربما يكون التعامل مع السيارات الذكية في الطرقات أمرا غاية في الصعوبة حاليا، لكن المصنعين والخبراء يمنحون السائقين والمشاة دليلا متكاملا عن لغة التواصل مع مركبات المستقبل.

وتعكف فورد ثاني أكبر شركة سيارات في الولايات المتحدة على صناعة منصة رقمية اعتمادا على تكنولوجيا الحوسبة السحابية لتتيح لمختلف مكونات منظومة النقل داخل المدينة العمل معا من أجل ضمان حركة أكثر أمنا.

ويعتقد الخبراء أن تفادي الحوادث في العادة قد يكون أمرا مرتبطا بعوامل لطالما ركز عليها المختصون مثل المسافة والسرعة والتي لن يكون لها أي تأثير في السنوات المقبلة بفضل جنوح المصنعين لحقن الموديلات الجديدة بالذكاء الاصطناعي.

وتتعاون فورد مع شركتي “أوتونوميك” المختصة في أنظمة الحوسبة السحابية و”كوالكوم” المختصة في نظم الاتصالات لاعتماد آلية الاتصال اللاسلكي بين السيارات والمترجلين من أجل التواصل بين مختلف مكونات منظومة النقل داخل المدن.

والحوسبة السحابية هي عبارة عن نظام متوفر عبر شبكة اتصال معينة والتي تستطيع تأمين خدمات متكاملة للتيسير على المستخدمين، وفي هذه الحالة المقصود بهم هم السائقون.

وتشمل تلك الموارد مساحة لتخزين البيانات والنسخ الاحتياطي والمزامنة الذاتية، كما تشمل قدرات معالجة برمجية وجدولة للمهام ودفع البريد الإلكتروني والطباعة عن بعد.

ويستطيع السائق عند اتصاله بالشبكة المتصلة بها سيارته التحكم في هذه الموارد عن طريق واجهة برمجية بسيطة.

وستتيح المنصة التي تقوم بإعدادها فورد تبادل البيانات الفورية بين مختلف وسائل النقل والأشخاص المرتبطين بها، مثل نقل رسالة من السيارات الشخصية للمشاة وركاب الدراجات والإشارات الضوئية وأماكن انتظار السيارات.

المنصة ستتيح تبادل البيانات الفورية بين مختلف وسائل النقل والأشخاص المرتبطين بها أثناء حركة المرور

وذكر موقع “موتور تريند” المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أن فورد تمضي بفكرة التواصل بين السيارات خطوات أبعد مما هو معروف الآن عن تبادل السيارات بيانات حركة المرور والتحذير من مخاطر الطريق.

ويقول المختصون إن التبادل الفوري والمباشر للبيانات والاتصالات الذي توفره المنصة المقترحة سيحسن حركة المرور في الطرقات كما سيقلل الزحام في المدن، وبالتالي تقليص معدلات الحوادث.

وسيكون في مقدور مطوري البرمجيات وشركات التكنولوجيا الاستفادة من قدرات المنصة لتوفير المزيد من الخدمات للعملاء بهدف تسهيل قيادة السيارات بصورة أكبر.

وتتيح المنصة إمكانية إرسال إشارات من المترجلين لأي سيارة مزودة بهذه التقنية من خلال هواتفهم المحمولة وهو ما يساعد السائقين في التعرف على وجودهم في الطريق.

كما يمكن للإشارات الضوئية في المستقبل أن تحذر السيارات من احتمال وقوع حادث أو مواجهة موقف خطير لمنع المزيد من المشكلات على الطريق.

ويمكن لهذه التكنولوجيا المتطورة المساعدة في مكافحة التلوث من خلال السماح للمدن بتحديد مناطق لا يسمح فيها بسير السيارات التقليدية وقصرها على السيارات الكهربائية. وتوجد تطبيقات أخرى تتيح إدارة الهوية ومعالجة المدفوعات والخدمات الأخرى.

وكانت فورد قد كشفت في سبتمبر الماضي أنها تقوم باختبارات مع فريق بمعهد فرجينيا تيك ترانسبورتيشن على طريقة تمكن السيارات ذاتية القيادة من التواصل بشكل مرئي مع المشاة والسائقين أيضا.

ويقول جون شوتكو، الفني المختص بالعامل البشري لدى فورد، إن الشركة عازمة على إيجاد ما يحل محل هزة الرأس والإشارة باليد للتواصل مع المشاة بشأن نيات السيارة ذاتية القيادة.

ورفض الباحثون استخدام النصوص المعروضة على شاشات بسبب عوائق اللغة المحتملة كما رفضوا الرموز بسبب عدم معرفة الناس بها، واستقروا بدلا من ذلك على شريط ضوئي يثبّت على الزجاج الأمامي للسيارة وأطلقوا عليه اسم “فورد ترانزيت فان”.

وحددت الشركة ثلاثة أنواع من الضوء للتواصل مع المشاة حيث يعني الضوء الأبيض أن السيارة ذاتية القيادة تتحرك والضوء الأبيض الذي يضيء وينطفئ يعني أن السيارة تسرع، وأن خطين من الضوء الأبيض يتحركان معا يظهران أن السيارة تبطئ.