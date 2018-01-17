الاربعاء 17 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10872

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الاربعاء 17 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10872

متفرقات رياضية: انطلاقة قوية لشارابوفا

أينار بيورندالن، أكثر الرياضيين حصولا على الميداليات في تاريخ دورات الألعاب الأولمبية الشتوية، يغيب عن منافسات البياثلون (الثلاثي) بدورة بيونغتشانغ 2018.

العرب  [نُشر في 2018/01/17، العدد: 10872، ص(23)]

إلى الدور الثاني

حققت كل من الروسية ماريا شارابوفا والألمانية أنجليك كيربر انطلاقة قوية في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، وتأهلتا إلى الدور الثاني بعد أن حققت كل منهما الفوز بمجموعتين متتاليتين في مباراتها بالدور الأول.

وبعد غياب عن البطولة الأسترالية لعامين متتاليين، احتاجت شارابوفا المتوجة باللقب في 2008 إلى أكثر من ساعة واحدة بقليل للتغلب على الألمانية تاتيانا ماريا.

كذلك تغلبت كيربر، التي توجت باللقب في 2016 في طريقها إلى اعتلاء صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات، على مواطنتها أنا-لينا فريدسام، وذلك في عاشر مباراة لكيربر منذ بداية 2018.

سجل كيفن دورانت 32 نقطة وأضاف ستيفن كاري 23 نقطة ليقودا حامل اللقب غولدن ستيت واريورز إلى انتصار ثمين على كليفلاند كافاليرز 118-108 ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

ورفع واريورز بذلك عدد انتصاراته في الموسم حتى الآن إلى 36 مقابل تسع هزائم، متصدرا مجموعة المنطقة الغربية، كما رفع عدد الانتصارات المتتالية في المباريات التي يخوضها خارج ملعبه إلى 13.

وعلى الجانب الآخر، سجل ليبرون جيمس 32 نقطة وأضاف كيفن لاف 17 نقطة لكافاليرز، لكن الفريق مني بالهزيمة السابعة عشرة له في الموسم مقابل 26 انتصارا.

لن يشارك أوله أينار بيورندالن، أكثر الرياضيين حصولا على الميداليات في تاريخ دورات الألعاب الأولمبية الشتوية، في منافسات البياثلون (الثلاثي) بدورة بيونغتشانغ 2018. وتقرر استبعاد بيورندالن، الذي لم يتمكن من التأهل في التصفيات الفردية، من الفريق النرويجي أيضا ليفقد فرصته الأخيرة في المشاركة في الأولمبياد الشتوية للمرة السابعة في تاريخه.

وحصل بيورندالن، الملقب بمايكل فيلبس دورات الألعاب الأولمبية الشتوية، تيمنا بالسباح الأميركي الشهير، على ثماني ميداليات ذهبية وأربع ميداليات فضية وبرونزية واحدة.

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