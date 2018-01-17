بيليه: البرازيل مرشحة للظفر بالمونديال

اللاعب البرازيلي بيليه تُوج ثلاث مرات مع منتخب البرازيل بلقب كأس العالم كانت أعوام 1958 و1962 و1970.

العرب

مجد كرة القدم البرازيلية

ريو دي جانيرو – اعتبر البرازيلي بيليه، الذي يرمز إلى مجد كرة القدم البرازيلية، أن منتخب بلاده مرشح لإحراز لقب مونديال روسيا 2018، بعد أربعة أعوام من خروجه المذل من نصف نهائي كأس العالم على أرضه.

وقال في حفل افتتاح بطولة ريو دي جانيرو “الذين يؤمنون بالبرازيل يرشحون البرازيل. لدينا الوسائل للفوز بالكأس”.

وتوج بيليه مع منتخب البرازيل بلقب كأس العالم ثلاث مرات أعوام 1958 و1962 و1970، وهو يعاني من مشاكل صحية منذ فترة.

وتابع البرازيلي الملقب بالملك “في كأس العالم الأخيرة كان لدينا أفضل اللاعبين، لكن الفريق لم يكن منظما بشكل جيد. الآن نجح تيتي (المدرب) بتنظيمه ولدينا فريق يمنحك الثقة”. ومنيت البرازيل بخسارة مذلة أمام ألمانيا 1-7 على أرضها في نصف نهائي مونديال 2014، ثم خسرت أمام هولندا 0-3 في مباراة تحديد المركز الثالث. وكان نجمها نيمار أصيب في ظهره في ربع النهائي أمام كولومبيا وغاب عن الملاعب نحو أربعة أشهر.

وشكل افتتاح بطولة ريو دي جانيرو الظهور العلني الأول لبيليه (77 عاما). وأضاف الأسطورة البرازيلية “أنا بخير، شكرا لله، وأريد أن أشكر جميع أولئك الذين أرسلوا لي رسائل يتمنون لي فيها التعافي جيدا. تلقيت رسائل من جميع أنحاء العالم، من آسيا وأفريقيا …”. وفي ديسمبر، ظهر بيليه أثناء سحب قرعة مونديال 2018 في روسيا على كرسي متحرك، يحيط به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعدد من نجوم كرة القدم السابقين أمثال الأرجنتيني دييغو مارادونا.