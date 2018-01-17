مانشستر سيتي يحسم موقفه من سانشيز

حسم مانشستر سيتي موقفه من صفقة ضم الدولي التشيلي أليكسيس سانشيز، لاعب أرسنال، خلال فترة الانتقالات الجارية، فيما انضم عملاق إنكليزي جديد للصراع على الفوز بالصفقة.

العرب

فقدانك صعب

مانشستر (إنكلترا) – انسحب مانشستر سيتي من الصراع على الفوز بخدمات أليكسيس سانشيز لاعب أرسنال، ليصبح مانشستر يونايتد بقيادة جوزيه مورينيو المرشح الأكبر للتعاقد مع مهاجم منتخب تشيلي البالغ عمره 29 عاما.

وذكرت صحيفة إيفنينغ نيوز الصادرة في مانشستر الاثنين أن سيتي تراجع عن اهتمامه بضم سانشيز بعد دراسة الجوانب المالية.

وبينما كان بيب غوارديولا مدرب سيتي، الذي سبق له تدريب سانشيز في برشلونة، حريصا على ضم اللاعب فإن النادي يعتبر شروطه المالية ورسوم الانتقال كبيرة جدا خاصة أن عقده سينتهي في نهاية الموسم.

وأكد مورينيو أن يونايتد أبدى اهتمامه بالفعل بضم سانشيز لكنه قال إنه “ليس واثقا أو غير واثق” بشأن ضم الجناح التشيلي.

وأضاف عقب الفوز 3-0 على ستوك سيتي في أولد ترافورد “أنا فقط أشعر بالراحة بأنه لاعب في أرسنال وربما يستمر هناك، لكن ينتابني شعور أيضا بأنه قد يرحل وإذا حدث ذلك أعتقد أن لدينا فرصة”.

وتابع “أعتقد أنه من المرجح بالنسبة للاعب كبير مثله أن يملك عروضا من أندية كبيرة أخرى. من يعرف ما سيحدث؟ أعتقد أن من يعرف ذلك هما أرسين فينغر وإيفان غازيديس (الرئيس التنفيذي لأرسنال).

وذكرت تقارير إعلامية أن تشيلسي ربما يحاول إقناع سانشيز بالبقاء في لندن بدلا من الانتقال إلى يونايتد، بينما توقع آخرون أن يدخل هنريخ مخيتاريان لاعب وسط يونايتد ضمن الصفقة وينضم لأرسنال.

وخرج مخيتاريان لاعب منتخب أرمينيا من تشكيلة يونايتد أمام ستوك لكن مورينيو قال إن مستقبل هذا اللاعب غير واضح.

أوباميانغ بات ضمن أبرز أهداف أرسنال، حيث يعتبر الغابوني هو البديل الأنسب في حال رحيل سانشيز عن ملعب الإمارات

وأضاف مورينيو “لا أعتقد أنه أمر سهل بالنسبة إلى اللاعب أن يخوض أي مباراة عندما تدور شكوك حول مستقبله. هذا ضغط إضافي لا يحتاجه اللاعب لذلك أعتقد أن ذلك الأفضل له ولنا طالما الشكوك لا تزال قائمة”. وغاب سانشيز أيضا عن تشكيلة أرسنال خلال الخسارة 2-1 على ملعب بورنموث حيث قال فينغر إن القرار بشأن مستقبل الدولي التشيلي بات “وشيكا”.

وأضاف المدرب الفرنسي “نعم القرار بشأنه أصبح قريبا جدا. لا تقرأ كثيرا بشأن هذا الأمر لأنه حتى أنا لا أدري كيف ستسير الأمور”، الأمر غامض حاليا ولم يتم حسمه بالكامل بطريقة ما أو بأخرى لذلك لم أضمه للتشكيلة”.

منافس كبير

قالت صحيفة “ذا صن” الإنكليزية إن تشيلسي انضم للمنافسة على التعاقد مع اللاعب الدولي. وأبرزت التقارير أن تشيلسي على استعداد لتقديم نفس المبلغ الذي قدمه مانشستر يونايتد وهو 35 مليون جنيه إسترليني، إلا أن النادي الأزرق لن يدفع المكافأة لوكيل أعمال اللاعب، والتي أبدى يونايتد نيته في تقديمها وهي بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني. وكان فينغر أكد في تصريحات أن الساعات القليلة المقبلة سوف تحدد مصير اللاعب الدولي التشيلي بشكل نهائي.

وركّزت الصفحات الرياضية للصحف الإنكليزية الصادرة الثلاثاء على الصراع الدائر على ضم نجم أرسنال أليكسيس سانشيز، وفوز مانشستر يونايتد على ستوك سيتي 3-0، في ختام الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز.

وتحت عنوان “سانشيز الرجل الموافق”، استعرضت صحيفة “ميرور” اقتراب مانشستر يونايتد من ضم لاعب أرسنال بعد انسحاب مانشستر سيتي من الصفقة، كما أكدت سعي الغانرز في المقابل للتعاقد مع بيير إيميريك أوباميانغ، ونقلت أيضا تصريحات مدرب ويلز الجديد ريان غيغز، التي أكد فيها خضوعه لجلسات استشارة نفسية بعد تركه مانشستر يونايتد.

ومن ناحيتها، خرجت صحيفة “ذا صن” بعنوان “إنها حرب”، في إشارة إلى دخول تشيلسي على خط ضم سانشيز، ونقلت أيضا تصريحات نجم أرسنال السابق إيان رايت التي أشاد خلالها بالنجم الإنكليزي الدولي سيريل ريغيس الذي وافته المنية الاثنين عن عمر 59 عاما، ولفتت أيضا إلى تقدم أرسنال بضم لعرض أوباميانغ مهاجم بوروسيا دورتموند. أما صحيفة “ديلي ستار” فتناولت فوز مانشستر يونايتد على ستوك سيتي بعنوان “الريدز يمنحون لامبرت بداية سيئة”، بعدما تابع مدرب ستوك الجديد بول لامبرت المباراة من المدرجات، كما ذكرت أن تشيلسي “انضم للصراع على ضم سانشيز”.

ومن ناحية أخرى لم تحدد إدارة نادي مانشستر يونايتد موقفها النهائي بشأن إمكانية التفكير في استعادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد، في ظل توتر علاقة اللاعب مع مسؤولي النادي الملكي. ووفقا لوسائل إعلام فإن مصادر من داخل النادي الإنكليزي، أكدت أن المسؤولين بقلعة المانيو مترددون في التقدم بعرض لضم النجم السابق للفريق.

إدارة نادي مانشستر يونايتد لم تحدّد موقفها النهائي بشأن إمكانية التفكير في استعادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد

ويهدد رونالدو بالرحيل فقط لمحاولة إجبار إدارة ريال مدريد على التحرك وتحسين شروط عقده في أقرب وقت ممكن، وإذا حدث ذلك، فإن اللاعب من المتوقع أن يقضي بقية مسيرته المهنية حتى الاعتزال بقميص الميرينغي.

وانتشرت مؤخرا أنباء عديدة بشأن نية النجم كريستيانو رونالدو الرحيل عن فريق ريال مدريد الإسباني، والعودة لناديه السابق مانشستر يونايتد الإنكليزي، وقيل إن رونالدو يشعر بالخداع لعدم تنفيذ إدارة النادي الملكي وعدها بتحسين شروط عقده وزيادة راتبه. إن نجاح مانشستر يونايتد في التعاقد مع المهاجم التشيلسي أليكسيس سانشيز، سيجعل التعاقد مع كريستيانو يتراجع كثيرا في قائمة أولويات إدارة النادي ومدربه البرتغالي جوزيه مورينيو.

إجابة واضحة

في سياق متصل ينتظر نادي أرسنال إجابة واضحة من نظيره بوروسيا دورتموند الألماني خلال الساعات القليلة المقبلة بشأن بيع المهاجم الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ، والدي يعتبر ضمن أبرز أهداف أرسنال في سوق الانتقالات هذا الشتاء، حيث يرى أن الغابوني هو البديل الأنسب في حال رحيل التشيلي أليكسيس سانشيز عن ملعب الإمارات هذا الشهر.

وعانى المهاجم الغابوني من مشاكل عديدة مع إدارة دورتموند هذا الموسم، كان آخرها استبعاده من مباراة فولفسبورغ لأسباب انضباطية، ويُقال إنه متحمس للرحيل عن ملعب سيجنال إيدونا بارك.